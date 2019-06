Vstávání ve čtyři ráno. Cesta k úspěchu, nebo závažné nemoci?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Tim Cook, generální ředitel firmy Apple, vstává každý den chvíli před čtvrtou. Prezident Donald Trump napsal ve své knize z roku 2004, že potřebuje jen čtyři hodiny spánku. David Cush, bývalý ředitel Virgin America, prohlásil, že se budí v 04:15. Herečka Jennifer Anistonová vstává kolem půl páté, aby meditovala - stejně jako matka klanu Kardashianových Kris Jennerová. A bývalá americká první dáma Michelle Obamová ve stejnou dobu míří do posilovny, napsal zpravodajský server The New York Times