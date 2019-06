Zakažte špenát, volají vědci. Mají k tomu dobrý důvod

Vědci provedli 10 týdenní silový tréninkový program s 46 atlety, při kterém testovaly, jak daná látka ovlivnila jejich výkon. Zatímco některým účastníkům bylo dáváno placebo, jiní dostávali kapsle ekdysteronu, které byly ekvivalentní až 4 kg syrového špenátu denně.

U těch, kteří si vzali kapsle, se zvedla jejich síla třikrát více než u těch, kteří brali placebo, zjistila studia podpořená Světovou antidopingovou agenturou (WADA). „Naše hypotéza byla taková, že budeme svědky zvyšování výkonnosti, ale nečekali jsme, že to bude až tak velké,“ uvedla Maria Parrová z Farmaceutického ústavu Svobodné univerzity Berlín v rozhovoru pro rozhlasové stanice ARD a ARTE.

Výzkumníci navrhli WADA, aby látka byla přidána do seznamu dopingových látek. „Myslíme si, že pokud to zvyšuje výkon, pak by tato nespravedlivá výhoda měla být odstraněna," uvedla Parrová. Odborný orgán agentury zřejmě vydá rozhodnutí až poté, co prozkoumá, kolik sportovců tento doplněk používá, tvrdí stanice Deutsche Welle.

Norimberský expert na doping, Fritz Sörgel, řekl rozhlasové stanice Deutschlandfunk, že studie je „jen začátek“. Očekává, že bude provedeno více studií, které se zaměří na vlastnosti látek v dalších rostlinách.