Jak se psi naučili dělat "psí oči"? Vědci záhadu rozlouskli

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Už jste někdy přemýšleli o tom, jak se psi naučili dělat své "psí oči", před kterými jihne pevná vůle i toho nejpřísnějšího páníčka? Podle studie zveřejněné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) si psi během desítek tisíc let vyvinuli stejné obličejové svaly, které u člověka ovládají pohyb obočí. Díky tomu dokážou nasadit výraz, při němž naše srdce roztaje, napsal zpravodajský server News.com.au.