Unikátní metoda boje proti plastům: Oběd můžete sníst i s talířem

Scéna se odehrála v podniku Biotrem ve městě Zambrów na severovýchodě Polska. Jerzy Wysocki vynalezl své zcela rozložitelné talíře už asi před 15 lety. Dnes tento závod vyrábí 15 milionů takových talířů ročně, ale číslo by se brzy mohlo zestonásobit či ztisícinásobit díky rozhodnutí Evropské unie zakázat talíře a plastové obaly od roku 2021.

Jerzy Wysocki, syn a vnuk mlynáře, na tento nápad přišel, když hledal využití pro odpad při výrobě mouky, který se obtížně skladuje a je objemný. Chce však zároveň posloužit mnohem větší věci, neboť množství odpadu, které znečišťuje oceány, je obrovské.

"Na výrobu těchto talířů používáme výhradně pšeničné otruby, které lisujeme za určité teploty za pomoci stroje, který jsme si k tomuto účelu nechali vyrobit," vysvětlil Wysocki.

Jistěže jsou talíře z pšeničných otrub výrazně dražší než plastové, v Polsku stojí jeden necelé čtyři koruny a ty, které jdou na export, jsou ještě o 20 procent dražší, uvedla šéfka Biotremu Malgorzata Thenová. Ale v ceně dnešních plastových výrobků není započítán vliv na životní prostředí, recyklování, znečištění moří.

Zpočátku se podnik zaměřoval na ekologicky smýšlející zákazníky a restaurace a hotely, které chtěly nabídnout hostům něco výjimečného. "Dnes se vzhledem k opatření EU musí o výrobky rozložitelné v přírodě zajímat i zákazníci, kteří ekologii ignorují," říká Malgorzata Thenová.

Jejich talíře se vyvážejí do Evropy, ale také do Asie, Severní Ameriky a Austrálie. "Není to žádné obrovské množství, ale na budoucnost pohlížíme s optimismem," uvedl Wysocki. S větším objemem bude navíc možné snížit cenu. A stejná technologie by měla umožnit vyrábět talíře z kukuřice, ovsa, manioku či z řas.

Biotrem hodlá rozšířit svou nabídku na krabičky pro jídlo s sebou a pro dodavatele hotových jídel. Výzkum již pokročil, jde jen o to vyrobit krabičky odolnější vůči tekutinám a teplu.

Zákazník nemusí nutně svůj talíř nebo krabičku sníst. Za příznivých klimatických podmínek s trochou vlhkosti se produkty z pšeničných otrub během měsíce, v případě deště i během dvou týdnů, rozloží.

zdroj: YouTube

Na fakultě chemie na polytechnické škole v Gdaňsku vyvinuli vědci technologii výroby nožů, vidliček a lžic, které se v přírodě rozloží. "Jsme dosud jediní, kdo testoval rozložitelnost našich produktů v prostředí živých vodních organismů, a ukázalo se, že tyto příbory jsou pro životní prostředí bezpečné," uvedla profesorka Helena Janiková.

Podle Roberta Bajka z gdaňské polytechnické školy tento vynález nevyžaduje žádnou složitou technologii nebo velké investice. Kterýkoli výrobce plastových produktů se do toho může pustit ze dne na den, ujistil.