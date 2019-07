Co leží pod Antarktidou? Vědci objevili skutečné peklo

Tyto nově objevené sopky „se nachází v hlubokých kotlinách západní Antarktidy, ale jsou zvláště soustředěné a orientované podél 3 000 kilometrů dlouhé centrální osy na západním antarktickém riftu“, uvedli vědci v magazínu Geological Society of London.

K nalezení nových sopek byla využita data z družicových měření a informace získané z radarů. Skutečnost, že většina z nich má poměrně pravidelný kuželovitý tvar naznačuje, že zažily velkou ledovou erozi - a to znamená, že všechny jsou docela mladé.

Na kontinentu leží spící a aktivní sopky, jednou z nich je Mount Erebus, nejjižněji položená aktivní sopka planety. V tomto okamžiku není jasné, jak moc jsou tyto nově nalezené sopky aktivní, ale jejich objev je dobrou připomínkou toho, že jižní pól vypadal v dávných časech zcela jinak.

Asi před 100 miliony tu žádný led nebyl a kontinent byl pokryt deštnými pralesy a bažinami. Po době křídové však vše skončilo pohřbeno sněhem, včetně dinosaurů, propastí a sopek.

Tyto sopky jsou neuvěřitelně rozmanité. Některé jsou velké jako malé kopce, zatímco další dosahují výšky 3,850 metrů – tedy asi jako sopka Fudži ležící v Japonsku. Většina z nich zřejmě patří mezi štítové sopky s mírně nakloněným svahem, které se nachází na místech, jako je Havaj. To by také naznačovalo, že vysoká sopka o velikosti Fudži, je neuvěřitelně masivní - přibližně 8 000 kilometrů krychlových.

Tento objev je podle serveru vzrušující, zároveň je ale také zlověstný. Klimatické změny začínají rozpouštět antarktickou ledovou vrstvu a jakákoli silná vulkanická erupce věci jen zhorší. Možná ještě znepokojivější je, že bezprecedentní mizení antarktického ledu způsobí, že budoucí výbuchy budou stále více pravděpodobné.

Nejen, že se voda dostane do styku s magmatem, ale méně ledu celkově znamená menší tlak na spodní magmatické komory. To umožňuje vznik bublin plynu v magmatu, což vytváří větší tlak na skálu obklopující vulkán. Celkově to způsobí, že vulkanické výbuchy budou mnohem pravděpodobnější a velice masivní.

Antarktida je místem, kde vědci nacházejí stále nové věci. Loni zde například byla objevena největší světová trhlina, která je dvakrát tak velká jako slavný Grand Canyon. Kromě toho byly objeveny nové říční systémy, jeskyně, tajemní mikrobi a dokonce i zcela nové formy života. A teď se k na tento seznam přidaly i další sopky.