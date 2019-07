Průlom v boji s Parkinsonovou chorobou? Čeští vědci přišli s novou metodou

Na nové metodě objevu choroby pracuje špičkový český neurolog David Školoudík. Spočívá v analýze mozku prostřednictvím ultrazvukové sondy. Ta po přiložení ukáže změť šedých odstínů, z nichž lze detekovat zdravotní stav pacienta.

Lékaři si všimli, že u lidí nemocných Parkinsonovou nemocí se objevuje v mozku černá hmota. Lze ji zachytit právě při ultrazvuku, je to však složité, protože lidské oko nedokáže rozpoznat velmi jemné odchylky šedých odstínů.

Dokáže to však počítač. Školoudík pracuje spolu s IT speciality na testu software, který umí tyto údaje z ultrazvukové sondy analyzovat a změny na mozku odhalit. Sever iDNES.cz podotýká, že program funguje tak, že se analyzuje obraz pixel po pixelu a lékaři se ukáže konkrétní detail.

„Vymysleli jsme algoritmus, který počítá dvě nezávislé veličiny a z nich teprve vytváří finální číslo, které stanoví riziko dané nemoci. To už funguje, máme otestované, že program je stejně přesný jako těch několik pár expertů na světě, v některých případech dokonce přesnější,“ sdělil televizi Nova Školoudík.

Právě jen špičkoví neurologové dokáží zatím objevit, zda pacientovi hrozí Parkinsonova choroba. Program by tak umožnil, že by se to dokázali zjistit i běžní lékaři. Mohl by též být použit k zjištění sklonů k depresím či k Alzheimerově chorobě.

Znaky toho, zda bude mít pacient Parkinsonovu chorobu, lze zjistit od dvacátého roku pacienta. Lékaři zatím neumí blokovat nemoci, protože prevenční léky jsou zatím testovány jen na zvířatech kvůli tomu, že nebylo možné najít pacienty bez příznaků choroby. Projekt však může najít potenciální kandidáty pro zkoušky této prevenční léčby.

Program není jediný způsob, jakým se čeští vědci pokouší odhalit možnou Parkinsonovu chorobu. Jedním z nich je i pozorování poruch v REM spánku. Normálním lidem se běžně zdají v této fázi sny. Mozková kůra by měla být odpojena od zbytku těla, aby nikam neodcházeli a neřešili, co vidí ve snech.

„U těchto lidí to dobře nefunguje, protože kůra není odpojená dostatečně. Ukazuje se, že právě u těchto lidí je pravděpodobné, že se rozvine nějaká forma neurodegenerace. Může to být Parkinsonova nemoc, ale i cokoli jiného,“ vysvětlil serveru iDNES.cz vedoucí centra Neurologické kliniky I. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Robert Jech, proč právě tato metoda může pomoci zjistit Parkinsonovu chorobu.

Na výzkumu této zákeřné nemoci se podílí i mladí vědci. V roce 2018 během každoročního klání Biosignal Challenge pořádaného Fakultou elektrotechniky ČVUT ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR a 1 a 2. lékařskou fakultou UK zvítězili tři studenti oboru Biomedicínské inženýrství a bioinformatika z Vysokého učení technického (VUT) v Brně s projektem diagnózy Parkinsonovy choroby na základě řečových aktů prostřednictvím umělé inteligence.

V ČR trpí Parkinsonovou chorobou asi 50 000 osob. Nejčastěji postihuje lidi nad 50 let, může se projevit i dříve. Např. bývalý horník Pavel onemocněl Parkisonem v 27 letech.