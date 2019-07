Umyjete si vlasy a zemřete. Vědci prozradili, co nikdy nedělat v případě katastrofy

Protože napětí mezi stranami, které si vyhrožují jadernými zbraněmi, nijak neustává, na internetu se rozmohly články s radami co dělat v případě výbuchu v blízkém okolí. Spolu s články o tom, jak vyčistit vodu a jak se schovat se na povrch dostala i rada, že by lidé neměli užívat kondicionér.

Možná vás napadne něco jako: „Asi budu mít trochu jiné starosti než to, aby moje vlasy byly jemné a lesklé.“ A ano, vlasy pravděpodobně nebudou vrcholem vašich priorit. Ovšem není špatný nápad vědět, proč byste se tomu měli vyhnout.

Pokud přežijete jaderný výbuch, hrozí nebezpečí tzv. falloutu, což jsou drobné radioaktivní částečky rozptýlené ve vzduchu. Kvůli hrozbě ze strany KLDR vydalo vedení ostrova Guam pokyny, jak se chovat. A jedním z nich bylo neužívat kondicionér. Podle experta Andrewa Karama je to dobrá rada.

Důvodem je to, že po výbuchu by kondicionér usnadnil to, aby se radioaktivní částečky přilepily k mikroskopickým záhybům ve vlasech, které pokrývají celou plochu vlasu mezi šupinkami vlasového proteinu. „Vlas se může rozevřít podobně jako šiška,“ vysvětlil Karam pro NPR. „Radiační částečky se do těchto otvorů mohou dostat.“

Šampon je bezpečný, protože jeho účelem je smývat věci z vlasů, to samé mýdlo. Na druhou stranu kondicionér obsahuje kationové tenzidy, které slouží jako určité lepidlo. To vlasové šupinky uhladí. Tento efekt vlasy zjemňuje a dává jim vlastnosti popsané v reklamách.

Ovšem ve chvíli, kdy se kolem usazují radioaktivní částečky, pravděpodobně nechcete, abyste na sobě vy nebo vaši příbuzní měli jakékoliv lepidlo. „Na rozdíl od šamponu má kondicionér ve vlasech zůstat,“ vysvětlil kosmetický odborník Perry Romanowski pro NPR.

Proto by si lidé měli dát pozor i na jiné lepkavé produkty. „Krémy a tělová mléka a kosmetika, která má v sobě oleje, mohou prachové a radiační částečky ve vzduchu přilákat,“ pokračoval Romanowski.

Pokud se bojíte, že se na vaše vlasy dostala radiace, nepanikařte. Co nejrychleji a nejpečlivěji je omyjte vodou a šamponem nebo mýdlem. „Radioaktivita je jako výměna pleny,“ míní Karam. „Nechcete to na sobě, ale když už se to stane, omyjete to a pokračujete se svým dnem.“