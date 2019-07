12 věcí, které s největší pravděpodobností zničí svět

1) Klimatické změny

Vzhledem k nedávné vlně obrovských veder, které ve Francii rozpoutaly požáry, nepřekvapí, že právě klimatické změny jsou zmiňovány jako věc, která povede k zániku lidstva. Studie OSN a jiných organizací varují, že globální oteplování povede k zániku pracovních pozic a poklesu živin, především vody, nutných pro lidský organismus. Podle vědců ta nejhorší varianta počítá s tím, že teplo dosáhne takových stupňů, že člověk nebude moci na Zemi žít.

2) Nukleární válka

Velmi napjaté vztahy mezi USA a Ruskem opětovně vyvolávají strach z toho, že dojde k jaderné válce. Strašák jaderné apokalypsy je dnes ještě hrozivější z toho důvodu, že roste počet zemí s nukleárními zbraněmi. Ačkoliv jich stále zřejmě není dost, aby zničily celé lidstvo, vědci varují, že jejich vypuštění může přinést tzv. nukleární zimu, která by mohla vést k drastickému snížení teplot a k rozpoutání jakési nové doby ledové, ve které člověk nemůže přežít.

3) Globální epidemie

Lidstvo dokázalo přežít masivní morové rány jako např. nechvalně známou, středověkou Černou smrt. Nová epidemie by však jej mohla z většiny skolit. Důvodem je, že většina lidí nyní žije pospolu ve velkých urbánních celcích, kde by se epidemie mohla velmi rychle šířit a tím během krátké doby zabít neuvěřitelně velké číslo lidí.

4) Ekologická katastrofa

Lidé jsou závislí na velmi křehkých ekosystémech. Pokud by tedy došlo k masivnímu vymírání živočichů či rostlin, velmi by se to podepsalo na schopnosti lidstva přežít.

5) Kolaps globálního systému

Svět se stále ještě tak zcela nevzpamatoval z finanční krize v roce 2008. Ta vůbec nejhorší, Velká hospodářská krize, vedla k druhé světové válce. Dlouhotrvající ekonomická krize by mohla mít ještě horší účinky. Jinou globální krizí by též mohla být ztráta elektronických systémů.

6) Pád asteroidu

Dle vědců mohl pád asteroidu za vyhynutí dinosaurů. Ačkoliv NASA a další vesmírné agentury se snaží oblohu pečlivě pozorovat a připravit obranu pro případný pád asteroidu, přiznávají, že jejich ruce jsou stále dost omezené, pokud by masivní asteroid se přiblížil k zemi a dopadl na ní.

7) Globální supervulkán

Podle jiné teorie dinosauři nezahynuly v důsledku pádu asteroidu, ale v důsledku erupcí vulkánů. Jejich nebezpečí nespočívá pouze v okamžité destrukci, ale i v té pozvolné. Výbuch supervulkánu by poničil klima a agrikulturu, takže by bylo pro lidstvo obtížné přežít.

8) Syntetická biologie

Zatímco dnes teroristé útočí prostřednictvím doma sestrojených bomb a vozidel, v budoucnu by mohli získat do rukou mnohem ničivější nástroje. Vědci se obávají možnosti sestrojení superviru či superbakterií, které jsou mnohem ničivější než ty vzniklé přirozenou cestou a které by mohly např. nešťastnou náhodou uniknout z laboratoří.

9) Nanotechnologie

I tato technologie budoucnosti vyvolává ve vědcích strach. Upozorňují na to, že prostřednictvím nanotechnologií bude možné vyvinout za mnohem menších nákladů smrtící zbraně včetně jaderných bomb, čímž se zvrátí tradiční rovnováha moci. Též hrozí možnost, že nanotechnologická výroba se vymkne z rukou a bude tvořit nové a nové věci, které zahltí svět.

10) Umělá inteligence

Vzpoura umělé inteligence, která se rozhodne zničit lidstvo, je běžným tématem béčkových sci-fi příběhů. Nicméně, i přední technologické mozky jako Elon Musk či Bill Gates varují před neregulovanou umělou inteligencí. Současný svět je na ní natolik závislý, že by možná stačila jen malá chyba v programu, aby skončil.

11) Budoucí špatná vláda

Komplexní výzvy, kterým lidstvo čelí, vyžadují už nyní po politicích, aby jednali s co největší prozíravostí a odpovědností. Špatné kroky naopak zvyšují riziko, že svět nezvládne klimatické změny, umělou inteligenci či zahyne v jaderné válce. Neschopné vlády tedy mají klíč k přežití či zániku lidstva.

12) Neznámý

Svět může skončit naprosto nečekaným způsobem, ať už příchodem mimozemšťanů či zásahem rozhněvaných nadlidských sil. Taktéž ten důvod může být zcela jiný a zcela nepředvídatelný a možná ho zjistíme už příští hodinu.