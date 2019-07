Jak zachránit svět před katastrofou? Vědci zjistili jak zamezit globálnímu oteplovaní

Pařížská klimatická dohoda zavazuje radikálně snížit emise skleníkových plynů, jelikož dopady změn již můžou být zcela nezvratné a katastrofické. Nehledě na to, že některé státy, které se na emisích výrazně podílejí, snižovat produkci skleníkových plynů nehodlají.

V roce 2030 hrozí stoupání hladiny moří o několik desítek centimetrů, což může zásadním způsobem postihnout obydlené pobřežní oblasti. Už tak úmorná letní vedra v Evropě a Americe se můžou podstatně zhoršit.

Pobřežní oblasti v Karibiku a jihovýchodní Asii jsou ohroženy čím dál více nebezpečnými cyklonami. Tento drobný výčet enviromentálních nebezpečí postihuje jak bohaté tak chudé země a může podle významného deníku The Economist vést k zájmu státu aplikovat možnosti solárního geoinženýrství.

Metodou je možné pomoci vytváření určitého stínu v atmosféře omezit sluneční záření dopadající na povrch zeměkoule.

V současnosti nejvíce zvažovanou metodou je vypuštění drobných částic na bázi aerosolu do atmosféry, které v ní vytvoří určitý druh stiného zrcadla, které by sluneční paprsky z části odvracelo zpátky do vesmíru.

Podobné jevy se odehrály i přirozeně, některé z větších vulkanických erupcí způsobily uvolnění prachu, které způsobilo zatemnění oblohy. Například sopka Mount Pinatubo na Filipínách po svém výbuchu způsobila ochlazení o 0,5 stupně Celsia na severní polokouli. Technologie by fungovala na podobném principu.

Někteří vědci ale varují, že není jasné, jestli by podobný zásah nezpůsobil sérii přírodních jevů a ve výsledku tak neměl negativní dopad na životní prostředí.