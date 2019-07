Převratný objev: Nová technologie dokáže vyřešit dva zásadní problémy lidstva

Aktualizováno 11:53 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Tým vědců ze saúdskoarabské univerzity přišel na způsob, jak vyrábět elektřinu a zároveň odsolovat mořskou vodu za pomoci jednoho zařízení. Informoval o tom server BBC. Vedoucí týmu Pcheng Wang věří, že zařízení, jehož základem je solární panel, by mohlo být k dispozici pro komerční účely do pěti let.