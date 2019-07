Lidstvo prohrává s klimatem 0:100, odborník má řešení, kterému neuvěříte

Situace je podle Hawkena dnes opravdu vážná. „V americkém fotbale bych to přirovnal k tomu, když nastupujete proti soupeři, který vede o sto bodů. V takové situaci sice můžete být lepším týmem, ale čeká vás spousta práce, abyste ten hendikep smazali. A my takový hendikep máme,“ upozornil na obtížnost řešení dnešních problémů.

„Myslím, že lidi moc dobře nerozumějí tomu, co vědecké poznatky znamenají. Klima není lineární systém, nezhoršuje se podle toho, jak přibývá skleníkových plynů. Už teď pozorujeme záplavy, sucha, horka, zimy, hurikány, tornáda... A může to být mnohem výraznější a krutější už jen při relativně nepatrných změnách. Navíc chvíli trvá, než se změny projeví. Počasí je proudění vzduchu a s oteplováním je pak nestálejší a ničivější. Teplý vzduch se dostane až do Arktidy, studený naopak víc na jih, a když se potkají, vznikají obrovské cyklony. Z toho jsou požáry, nedostatek jídla, hladomor, migrace, konflikty, válka. To všechno jsou čistě nebo částečně důsledky měnícího se klimatu – a jsme teprve na začátku. Takže klobouk dolů před studenty, kteří v pátek místo školy chodí do ulic, protože jejich rodiče se musejí probudit,“ popisuje fungování klimatických změn Hawken.

Přesto Hawken vidí v situaci pozitivní aspekty. „Ale my říkáme, že pokud zareagujeme na klimatickou krizi, bude to tak transformativní změna, že zároveň vybudujeme lepší svět. A kdo by nechtěl žít v lepším světě?“

Základem lepší budoucnosti bude podle Američana to, že žít ekologicky bude výhodnější. Například elektromobily budou praktičtější, levnější a jednodušší, tudíž na ně motoristé přejdou. Přesto podle projektu Drawdawn, který Hawken vede, osobní doprava není to, co by měl jednotlivec řešit na prvním místě.

Důležitější je přístup k plýtvání potravinami a způsobu stravování. „Neznamená to, že by se člověk musel stát veganem, ale maso má obrovský, obrovský dopad na klima. Rovněž ukazujeme, že tady v Americe jíme 90 nebo 100 gramů bílkovin denně. Ale když jíte zdravou dávku bílkovin, což je kolem 55 gramů, tak budete zdravější. Takže kombinace neplýtvat jídlem a jíst méně masa, to je řešení číslo jedna pro jednotlivce. I obecně se osm z dvaceti nejúčinnějších řešení týká jídla a zemědělství,“ upozornil jakým směrem by se měli lidé zamýšlet v první řadě.

Vůbec nejpřekvapivější řešení, na které tým vědců pod Hawkenovým vedením přišel se týká omezení přelidňování planety. „145 milionů dívek nedokončí to, čemu říkáme střední škola, a provdají se nebo jdou pracovat, aby mohli do školy chodit jejich bratři. Jenže pokud dokončí střední školu, mají v průměru jen něco málo přes dvě děti. Pokud ve dvanácti, třinácti letech školu opustí, ten průměr je pět dětí na ženu,“ upozorňuje Hawken na velmi podstatný fenomén, který se ve veřejné diskuzi takřka neřeší.