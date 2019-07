Kdy přišel Homo sapiens z Afriky do Evropy? Fragment lebky zcela mění dějiny migrace

Homo sapiens neboli člověk moudrý se přesunul z Afriky do Evropy možná až o 150.000 let dříve, než se původně uvádělo. Vědci z univerzit v Tübingenu a Atén to napsali ve studii zveřejněné v novém čísle odborného časopisu Nature. Analyzovali fragment lebky moderního člověka nalezený v jeskyni Apidima v jižním Řecku.