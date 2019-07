Astronauti po 50 letech přiznali: Po přistání na Měsíci jsme udělali chybu. Ohrozili jsme Zemi

Astronauti přiznali, že chyba, ke které došlo během přistání Apolla 11 na Měsíci, mohla zapříčinit přenos lunárních bakterií na planetu Zemi. Mohlo se tak stát navzdory přísným bezpečnostním opatřením, o které se NASA snažila.

Ta přitom pečlivě a přísně dbala na dodržování bezpečnostních standardů a vypracovala postup, jak zamezit tomu, aby se případné choroboplodné zárodky nepřenesly z Měsíce až na Zemi.

Členové posádky tak po přistání na Zemi skončili v karanténě, dokud si vědci a lékaři nebyli jisti, že se ničím nenakazili a nehrozí kontaminace.

V dokumentu Chasing the Moon ale dva z astronautů přiznali, že plán na ochranu Země mohl snadno selhat. S jednou věcí totiž NASA nepočítala, a sice, že by na Měsíci mohlo existovat něco živého, co by se v modulu přeneslo na planetu Zemi.

Zatímco Neil Armstrong a Buzz Aldrin chodili po Měsíci, mohli na sobě zachytit řadu vsmírných bakterií. Díky tomu jich mohl být řídící modul plný. A první co astronauti udělali po přistání? Otevřeli poklop modulu.

Pokud by s sebou vezli z Měsíce cokoliv, mohlo se to díky tomuto neuváženému kroku rychle rozšířit po celé Zemi. Naštěstí se tak nestalo.