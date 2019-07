Lék pro lenochy? Vědci objevili bakterii, která umí zázraky

Vědci objevili, že koncentrace tohoto mikroorganismu roste po závodech, a pokusili se zjistit, jaké procesy vyvolává. Výsledky ukazují, že podávání probiotik obsažených v této bakterii může zlepšit schopnost pohybu i u osob, které žijí sedavým způsobem.

Vědci začali s výzkumem v roce 2015, kdy shromáždili a analyzovali vzorky stolice 15 účastníků bostonského maratonu a zkoumali jejich střevní mikrobiom. Vzorky odebrali týden před závodem a týden po něm, aby zjistili případné změny mikrobiomu. Údaje srovnávali s daty získanými ze vzorků deseti osob se sedavým způsobem života.

