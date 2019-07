Opravdu velký krok pro lidstvo? Čeští experti hodnotí přínos mise Apollo

V rámci programu Apollo 11 přistáli na Měsíci před padesáti lety Neil Armstrong a Edwin "Buzz" Aldrin. Zpět na Zemi odvezli 21,55 kilogramu vzorků hornin a poblíž místa přistání v Moři klidu rozmístili několik vědeckých přístrojů.

"Zápas o prvenství neměl z hlediska světového smysl. Obchod ale vzkvétá lépe, když má konkurenci a ta postavila dva závodníky proti sobě. Jeden z nich musel vyhrát. Sověti byli první ve vesmíru, Američané na Měsíci," uvedl Perek. Dnes už, jak říká, nejsou jen dvě kosmické velmoci, ale zapojuje se i Čína, Japonsko a Indie.

Experience the Moon's "magnificent desolation," as astronaut Buzz Aldrin called it, in stunning panoramas of the Apollo landing sites. As we celebrate the #Apollo50th anniversary, see what the 12 humans who walked on the lunar surface experienced visually: https://t.co/zVlgiLcDTV pic.twitter.com/z06Kc5oJKw