50 let od přistání na Měsíci: Skutečně po něm lidé chodili?

Programy v 60. a 70. letech dostaly celkem 12 astronautů na měsíc v sérii úspěšných misí. Nebo ne?

Ve skutečnosti ano. Ale nezastavilo to konspirační teoretiky, kteří jsou si dodneška naprosto jistí, že lidská noha na měsíc nikdy nevkročila a celé to byla jen velmi nákladně natočená propaganda. A mají pro to velmi mnoho neprůstřelných důkazů.

Tvrzení: Americká vlajka na obrázcích vlaje. Na měsíci ale žádný vítr není.

Realita: Ve skutečnosti je vlajka propletená dráty a její tvar bylo možné formovat. Astronauti poté tvar na místě postavili tak, aby to dobře vypadalo. Kdyby tam byla postavena jen tak, byla by svěšená a ani by nebylo poznat, jak vlastně vypadá

Tvrzení: Astronauti by museli umřít na radiaci po opuštění Van Allenových pásů.

Realita: Van Allenovy pásy jsou magnetické pole tvořené planetou Zemí, které sbírá okolní radiaci a chrání nás. Úroveň radiace je tam však tak nízká, že by se loď mnoho dní a hodin musela vznášet přímo v zóně, aby to astronauty nějak ovlivnilo. Průlet, který vesmírní cestovatelé zažili, se rovnal zhruba ozáření, které dostanete při rentgenu žeber.

Tvrzení: Různé úhly stínů na fotografiích dokazují, že na místě bylo více zdrojů světla, například studiové lampy.

Realita: Astronauti fotili na kopcovité a ostře osvícené krajině, přičemž slunce bylo velmi blízko horizontu. Různé tvary země produkovaly stíny rozmanitých délek právě z tohoto důvodu.

Tvrzení: Na ostrých slunečních paprscích a vysoké teplotě měsíce by se musel fotografický film rozpustit.

Realita: Samotný film se nikde nepovaloval, vše bylo v ochranných nádobách. Mise Apollo navíc přistávaly vždy v době lunárního rozbřesku či západu. teploty tak rozhodně nebyly tak vysoké.

Tvrzení: Stopy na měsíci nemohly vzniknout, protože zanechání stopy vyžaduje vlhkost, která na měsíci není.

Realita: Vlhkost není vždy potřeba. Jemný suchý prach perfektně drží tvar. Částice drží v jednom tvaru díky tomu, že je mezi nimi velké tření.

Tvrzení: Ve vesmíru je hrozně moc mikro-meteorů, které lítají šílenou rychlostí. Trefily by loď a zabily astronauty.

Realita: Vesmír je úžasně veliký. Ano, nachází se v něm bezpočet malých úštěpků hornin. Samotná velikost vesmíru však udržuje jejich hustotu minimální. Šance na setkání se s takovým úlomkem je ve skutečnosti blízká nule a loď byla navíc pokrytá vrstvou Kevlaru, který by proti případnému střetnutí pomohl.

Tvrzení: Při startu z měsíce nevznikl žádný kráter na povrchu.

Realita: Pod vrstvou prachu je Měsíc tvořen velmi "zahuštěnou" vrstvou kamene. Volný prach byl podle astronautů nadzvednut, což je zachyceno i na filmu. Prach se poté zase usadil.

Tvrzení: To obrovské vozítko na kterém se návštěvníci Měsíce proháněli by se v životě nemohlo vejít do malinkého přistávacího modulu.

Realita: Ve skutečnosti bylo udělané velmi chytře z extrémně lehkých materiálů a designované tak, aby se nechalo kompaktně složit.

Tvrzení: A kde jsou jako hvězdy?!

Realita: Zkuste vyfotit něco ve tmě a zjistíte, že nevýrazné objekty v dálce nejsou vidět. To proto, že jasnost blízkých objektů je zastíní. Na světlé straně měsíce by jste hvězdy nezachytily ani pouhým okem.