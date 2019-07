Vědci varují před aspirinem. Může vyvolat těžké vnitřní krvácení

Dle nejaktuálnějších pokynů amerických kardiologických společností American College of Cardiology (ACC) a American Heart Association (AHA) by kdokoliv starší 70 let a kdokoliv mladší 40 let se srdečními chorobami a zvýšeným rizikem krvácení, neměl brát denně aspirin. Společnosti doporučují, aby aspirin denně brali pouze lidé ve věku 40-70 let s rizikem srdečních chorob, přičemž jim to musí potvrdit lékař.

Studie National Health Interview Survey 2017 však zjistila, že přibližně 29 milionů Američanů ve věku 40 a více let aspirin denně užívalo, aniž by trpělo známými srdečními chorobami. 6,6 milionů lidí tak činilo bez doporučení svého lékaře. Dalších 10 milionů lidí ve věku nad 70 let bez srdečních chorob používalo aspirin denně.

Aspirin doporučován pro použití těmi, kteří měli infarkt, protože pomáhá zředit krev. Podle jedné studie denní užívání aspirinu snižuje o 0,38% absolutní riziko srdečních záchvatů, mrtvice nebo úmrtí na kardiovaskulární příhody. Zároveň však ukázala o 0,47% vyšší absolutní riziko těžkého vnitřního krvácení.

Zkrátka řečeno, ti lidé, kteří užívají aspirin denně bez porady lékařem sice mohou svému srdci poskytnout menší přínos, ale zároveň si zadělávají na vysoké riziko zdravotních komplikací.

Podle lékařů by lidé spíše jako prevenci srdečních chorob měli žít zdravotním stylem, tj. zdravě jíst a mít dostatek správného pohybu, než jíst tucty tabletek aspirinu.