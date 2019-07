Zachrání Paříž před oteplováním vysazování stromů? Projekt vyvolává pochybnosti

Strategie vytváření "čerstvějšího" ovzduší ve městě, kterou obhajuje starostka Anne Hidalgová, má vést k budování parků, zahrad a vysazování zeleně s cílem snížit teplotu.

Projekt předpokládá vybudování 30 hektarů dalších zelených ploch a výsadbu 20.000 nových stromů v letech 2014 až 2020. Počítá i se zpřístupněním devíti hektarů bývalé železnice veřejnosti koncem léta a s vytvořením 28 školních dvorů s vysazenou zelení a čtyř "městských lesů", na nichž započnou práce příští rok, uvádí zástupce starostky pro urbanistiku Jean-Louis Missika.

Cooling down in Paris yesterday under record-breaking heat - 42.6 °C reached, a new all-time record. Video via Jurnal de Vreme pic.twitter.com/LWfa6UgeLy