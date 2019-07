Nejkontroverznější pokus v genetice? Japonci chystají revoluci

Japonský buněčný biolog Hiromitsu Nakauchi, usiloval o povolení k uskutečnění jednoho z nejkontroverznějších vědeckých experimentů více než deset let.

Zatímco v řadě zemí jsou podobné experimenty zakázány, Japonsko svým povolením otevřelo příslovečnou Pandořinu skříňku. Nejen, že dovolilo transplantovat hybridní embryo do náhradního zvířete, také v Japonsku vydali povolení vést experiment až do fáze porodu hybridního tvora.

Jen v USA čeká na transplantaci 116 000 lidí a Hiromitsu Nakauchi doufá, že jeho úsilí povede k rozšíření možností transplantace orgánů.

„Neočekáváme, že dokážeme tvořit lidské orgány okamžitě, ale naše práce nám dovoluje posunout výzkum založený na našem know-how, které jsme do tohoto bodu získali,“ uvedl vědec pro japonské noviny The Asahi Shimbun.

Principem metody je aplikovat do zvířete lidské kmenové buňky, díky nim by pak zvíře mělo porodit potomka s orgánem, který by mělo být možné transplantovat do člověka. Zatímco Nakauchiho experiment pracuje s laboratornímu krysami, v budoucnu by se takto dalo postupovat u prasete, jehož orgány jsou lidským velmi podobné.

Největším úskalím experimentu je nebezpečí vypěstovat tvora, jenž by měl s člověkem příliš mnoho společného. Pokud vědci zjistí, že do hlodavcova mozku, se dostalo více než 30 procent lidských buněk bude pokus ukončen.