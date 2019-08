Vesmírný člověk? Porod v kosmu by mohl změnit lidský druh

Pokud by lidstvo vytvořilo kolonie například na Marsu, současně vyvstává problém, co by znamenalo pro lidský druh porodit potomka mimo planetu Zemi. Pochopitelně se nejdříve nabízí otázka nulové gravitace a způsob, jakým by ovlivnila samotný porod.

Nulové gravitace by matce značně porod ztížila, jelikož vytlačit dítě by bylo mnohem obtížnější. Dalším nebezpečím by byla ztráta hustoty kostí. U astronautů bylo již dnes změřeno řídnutí kostí o přibližně 1% za každý měsíc strávený v kosmu. Matka by tak byla během porodu ohrožena frakturou pánve. Již dnes se ženám postižený řídnutím kostí doporučuje porod císařským řezem a právě k této metodě by byly asi odsouzeny i kosmické porody.

Porody císařským řezem by dále vedly k zvětšování lidské hlavy, jelikož právě velikost hlavy novorozence je do jisté míry ovlivněna matčinými porodními cestami.

Další změnou, kterou by se lidé rození v kosmu mohli dočkat, je změna barvy kůže. Ve vesmírném prostoru má totiž člověk méně ochrany před radioaktivním vesmírným zářením. Kůže lidí dlouhodobě žijících v kosmu by tak pravděpodobně doznala změnu barvy a byla tmavší. Jelikož melanin v kůži brání před škodlivými dopady takovéhoto záření.

Je otázkou, jestli by rození dlouhé generace lidí ve vesmírném prostoru vedlo k evoluci v nový druh. Na druhou stranu se jedná o předčasnou otázku, jelikož se nenašla ještě jediná žena, která by doopravdy mimo Zemi porodila potomka.