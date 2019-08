Historický milník: Svět díky očkování téměř vymýtil dětskou obrnu

Pro Nigérii i celou Afriku je teď klíčových následujících šest měsíců. Pokud se v zemi neobjeví žádný nový případ, západoafrická země poskytne k vyhodnocení závěrečná data. "Pokud data potvrdí nulový výskyt, celý region (Afriky) může v polovině roku 2020 obdržet certifikát dokládající vymýcení nemoci," uvedl zástupce WHO v Nigérii Clement Peter.

Virové onemocnění, které může vést k ochrnutí a dalším celoživotním komplikacím, bylo vymýceno prakticky po celém světě s výjimkou Afghánistánu a Pákistánu. Za letošní rok Iniciativa za globální vymýcení dětské obrny (GPEI) zaznamenala v těchto dvou zemích 65 případů nemoci.

Jediným přenašečem viru je člověk, nemoc lze proto důkladným proočkováním populace zcela vymýtit. GPEI za pomocí WHO a dalších organizací začalo s bojem proti obrně v roce 1988 - tehdy se nemoc vyskytovala ve 125 zemích světa a denně postihla až 1000 dětí.

V roce 2012 bylo v Nigérii zaznamenáno 200 případů obrny, tedy téměř půlka všech světových případů. Vysokou míru případů zapříčinila i aktivita islamistů ze skupiny Boko Haram, kteří ztěžovali práci zdravotníků. Do boje s nemocí se v roce 2015 pustil i prezident Muhammadu Buhari, který byl zachycen, jak podává kapky s vakcínou svým vnoučatům, uvedl list The Guardian.

Je potřeba, aby osobní nasazení nejvyšších politických představitelů i financování přetrvalo, upozorňují odborníci WHO. I přes úspěchy posledních třech let musí být v zemi i nadále důkladně očkovány všechny děti do pěti let.