Archeologové objevili v Pompejích thermopolium, antický "fastfood"

O gastronomických zvycích v roce 79 našeho letopočtu, kdy tento antický přístav nedaleko Neapole zničil výbuch sopky Vesuv, napovídají dokonce zbytky nalezených pokrmů.

Pult antického "bufetu", zakonzervovaný ve vrstvě popela, byl částečně obnažen už v roce 2019. Badatelé ale tehdy krátce nato práce zastavili, aby se thermopolium na rušném místě archeologického parku vyhnulo poškození.

Vedle už známé fresky mořské nymfy na koni vědci nově odhalili vyobrazení různých zvířat, zejména drůbeže a kachen divokých, které byly patrně konzumovány s vínem nebo s horkými nápoji.

V terakotových nádobách archeologové našli úlomek kachní kosti a dále zbytky vepřového, kozího, rybího a šnečího masa. Několik ingrediencí bylo vařeno dohromady podobně jako španělská paella.

Na dně velkého džbánu byly nalezeny rozdrcené fazolové boby, které sloužily k úpravě chuti vína. Zajímavým objevem je i homofobní nápis na lemu jedné z fresek, na níž je vyobrazen pes na vodítku. Lásku k stejnému pohlaví připisuje muži s řeckým jménem Nicia. Massimo Osanna, ředitel archeologického parku, má za to, že si tak někdo patrně vystřelil z majitele podniku.

The Thermopolium of #RegioV, a bar in #Pompeii, complete with an image of a Nereid riding a sea-horse, had previously been partially excavated in 2019. It now emerges in its entirety, with rich decorative still life frescoes, food residues, animal bones & victims of the eruption. pic.twitter.com/OEqh2sbAmm