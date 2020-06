Archeologové odkryli město z dob antického Říma, použili pouze radar

Informovali o tom v nejnovějším čísle odborného magazínu Antiquity.

Radarový průzkum města, které se nachází asi 50 kilometrů severně od Říma, bylo pro archeology unikátní také díky tomu, že jeho zbytky se nacházejí na nyní nezastavěném území. Bylo tedy možné získat představu o kompletní struktuře sídla, o všech budovách, jejich umístění, vedení ulic a hradeb, ale i o systému zásobování vodou. Mimo jiné odborníci na ploše 30 hektarů zaměřili někdejší budovu lázní, tržnici, několik chrámů a divadlo.

For the first time ever, archaeologists have used ground-penetrating radar to map an entire city while it’s still beneath the ground.#FaleriiNovi #RomanCity #RomanEmpire https://t.co/QCkh2EomIp pic.twitter.com/Pn9Sd9Rgk7