VIDEO: Archeologové v Indonésii objevili nejstarší jeskynní malbu

Malba místního prasete celebského je vyvedená v červeném okru, v životní velikosti a zdá se, že je součástí větší scény, píše BBC. Namalované prase měří 136 na 54 centimetrů a nad ním jsou dva obrysy lidských rukou. Podle vědců jsou na stejné stěně dvě další prasata, ta se však zachovala jen částečně.

Archeologové výjev nalezli v jeskyni Leang Tedongnge v odlehlém údolí jihozápadního Sulawesi. Jde zároveň o nejstarší důkaz, že oblast už od pradávna obývali lidé.

Each of the three pigs is more than a metre long and painted using a red ochre pigment. They appear to be Sulawesi warty pigs, a short-legged wild boar that is endemic to the island and is characterised by its distinctive facial warts. pic.twitter.com/d0wUb4PRfr — New Scientist (@newscientist) January 14, 2021

"Lidé, kteří to udělali, byli plně moderní, stejní jako my, měli veškerou kapacitu a nástroje k tomu, aby namalovali cokoli, co se jim líbilo," říká Maxime Aubert, jeden ze spoluautorů studie a specialista na datování. Odborník na malbě našel usazený kalcit a pomocí radiouhlíkové metody určil, že usazenina je 45.500 let stará. Umělecké dílo pod ním je proto nejméně stejně staré.

"Ale může být mnohem starší, protože naše metoda určí stáří jenom u kalcitu," dodal Aubert.

There's something about ancient rock art that gives you the goosebumps. Figurative cave painting is now pushed back to at least 45,000 years ago. Many more discoveries are coming from the limestone caves of Sulawesi. https://t.co/OnEFVaw2N5 pic.twitter.com/SDGIH3IUE5 — Jonathan Amos (@BBCAmos) January 14, 2021

Aby pravěcí umělci vytvořili obrysy dlaní, museli je přiložit na stěnu jeskyně a pak na ně plivat pigment. Výzkumníci proto doufají, že se jim ze stěny podaří odebrat vzorky slin a z nich zjistit DNA.

Ačkoli je prase ze Sulawesi dosud nejstarším nalezeným figurálním uměním, nejedná se o nejstarší lidmi vytvořené výtvarné dílo. Za to archeologové považují malůvku, kterou nalezli na malém úlomku kamene v Jihoafrické republice. Odhadují, že je zhruba 73.000 let stará.