Astronomové zaznamenali zatím největší explozi ve vesmíru

Informoval o tom na svém webu americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Výbuch podle vědců vyšel od supermasivní černé díry v jedné galaxii, která se nachází v centru galaktického shluku Ophiuchus. Uvolnilo se při tom přibližně pětkrát více energie než při dosud největší explozi zpozorované lidmi ve vesmíru.

The biggest explosion seen in the universe has been found. 😱



How data from our @chandraxray observatory contributed to the discovery of a record-breaking, gargantuan eruption from a black hole hundreds of millions of light years away: https://t.co/PE4tFfjq44 pic.twitter.com/CQVUOFZPsz