Bolest jako proces v hlavě. Můžeme ji ovlivnit a potlačit?

Někdy jsem nevrlý, jindy mě bolí hlava nebo nohy či ruce. Nálada se mi zlepší a bolest zmizí, když hraji na hudební nástroj, třeba trubku. Proč?Alternativní medicína - včetně muzikoterapie - má mnoho zaručených způsobů na úlevu od bolesti. I když některé z nich se zdají příliš dobré na to, aby to byla pravda, některé věci však vysvětlit může, třeba proč mi od bolestí pomáhá zrovna hra na trubku.

Jedna věc týkající se bolesti, které máme tendenci věřit, ale není pravdivá, je, že bolest vždy vychází z jediného, opravitelného zdroje. Další je tvrzení, že je bolest přenášena z tohoto zdroje do našeho mozku „nervy bolesti“. To je velice špatná informace. Důkazem budiž fakt, že i neurovědci nazývají toto pojetí jako „naivní pohled“.

Popravdě řečeno, bolest je v našem mozku. Nebo jak autor a neurovědec z University of California v San Diegu V.S. Ramachandran uvedl: „Bolest je názor.“ Záleží na tom, jak náš mozek interpretuje vstup přenášený na něj ze všech našich smyslů, ne nutně kvůli přirozeným vlastnostem samotného vstupu. Neexistují žádné nervy oddané vnímání a přenosu bolesti. Každý kdo nechce cítit šimrání, ačkoliv je lechtivý, může ocenit rozdíl mezi stimulací a naším vnímáním. Bolest může být prožíván a zmírněna i fantomových (amputovaných) končetin. Nepohodlí a otok se zvětšují, když lidé věří, že bolestivá ruka nebo koleno jsou větší. Všechno to se zároveň snižuje, když se nám naopak zdá postižená část těla menší, například na základě virtuální reality. Injekce jsou méně bolestivé, když je nesledujeme. Pomocí našich mozků můžeme nad tím vším mít určitou kontrolu.

Na jedné straně to není tak překvapivé, protože každé vnímání, které máme, je při nejlepším odhadem mozku při interpretaci toho, co se děje a co bychom s tím měli dělat. Na druhé straně je pocit bolesti drtivě hmatatelný, tělesný - když máte bolest, máte ji někde. Nikdo nechce slyšet, natož věřit, že je to v naší hlavě. "Mnoho pacientů trpících bolestí říká: Vím, že moje bolest je skutečná, protože ji cítím, " uvedl Lorimer Moseley, klinický vědec a výzkumník bolesti na University of South Australia. "Veškerá bolest je skutečná, bez ohledu na to, co ji způsobuje. Ale také je všechna bolest způsobena mozkem v reakci na dostupné informace. “

Podle jeho práce a práce ostatních výzkumníků není míra bolesti spolehlivým ukazatelem závažnosti zranění. A někdy cítíme bolest ačkoliv k žádnému poškození tkáně nedošlo. Extrémní příklad přinesla zpráva z roku 1995 v British Medical Journal. Stavitel skočil na téměř šesti palcový hřebík, který pronikl do podrážky jeho boty a špička viditelně vyčnívala z jeho vrcholu. Aby zmírnili nesnesitelnou bolest, kterou stavitel utrpěl, podali mu lékaři fentanyl a sedativum. Po sundání boty však doktoři zjistili, že hřebík prošel mezi prsty na nohou a nohu nezranil. Existuje mnoho studií, které zjišťují, že strach z bolesti přispívá k tomu, že ji pak více vnímáme. Když se náš mozek rozhodne interpretovat pocit jako bolestivý, vyšle také signál zpět do těla, které tento pocit zesiluje. Nervová zakončení se mohou chemicky měnit v reakci na signály z mozku. Bolest je spíš jako rozhovor mezi mozkem a tělem. A stejně jako verbální rozhovory, může být agresivní nebo naopak klidný.

Pokud něco v mysli, třeba strach, může bolest zhoršit, mohou ji naopak tlumit jiné myšlenky nebo nálady? Ano, do určité míry. Bolest můžeme zmírnit třeba, když se cítíme v bezpečí. První důkaz o této skutečnosti přinesla studie v JAMA v roce 1956. V ní byli zranění vojáci druhé světové války porovnáváni s civilisty s podobnými zraněními. Ačkoli 83 procent civilistů požádalo o omamné látky, pouze 32 procent vojáků učinilo stejně. Jedna interpretace těchto výsledků je, že se vojáci cítili bezpečněji právě mimo bojiště a že relativní pocit bezpečí snížil jejich pocit bolesti.

Když jsem měl ledvinový kámen, zažil jsem něco podobného. Jeho bolest byla nesnesitelná jak doma, tak i během cesty na pohotovost. Ale jakmile jsem tam byl, cítil jsem se bezpečněji a bolest začala ustupovat ještě předtím, než jsem dostal léky proti bolesti.

Láska stejně jako pocit bezpečí může zmírnit bolest. Například studie publikovaná v Pain Medicine zjistila, že lidé, kteří tráví větší část dne přemýšlením o partnerovi, zažívají při prohlížení fotografií protějšku větší bolest, než ti, kteří jsou méně zaujati svým partnerem. Jiné studie ukazují, že bolest se snižuje, když se partneři drží ruce.

Moseley učinil z role mozku v případě bolesti součást jeho celoživotního díla. "Čím delší bolest přetrvává, tím citlivější je systém bolesti," řekl. "Tak nervový systém funguje: učí se to. Porozumění tomuto složitému vztahu spolu s opětovným zapojením těla je prvním krokem k uvolnění sevření bolesti. “

Není to však lék na všechno. Zaprvé, nemáme plně pod kontrolou naše myšlenky. Stejně jako si nemůžete odpočinout, když řeknete „jen relaxovat“, nemůžete se zbavit bolesti pouhým řeknutím si, že váš mozek zhoršuje vámi prožívanou bolest. Bolest se dotýká všech, i těch nejšťastnějších a nejklidnějších optimistů. Mnoho lidí trpících chronickou bolestí také zažívá v životě jiné stresory, které způsobují, že se cítí méně bezpečně a v nebezpečí - pocity, které zhoršují bolest. "Většina lidí s chronickou bolestí není jen trochu stresovaná, je hodně stresovaná," řekl Paul Ingraham, jehož prací je vysvětlovat poznatky o chronické bolesti a rehabilitaci zranění. "Jsou stresováni samotnou bolestí a také velkými životními výzvami a socioekonomickými problémy." Některé stresory, které zhoršují bolest také přispívají k jiným zdravotním problémům, nejsou tak snadno odstranitelné. Pro mnohé trpící je úzkost nevyhnutelnou součástí života a bolest zhoršuje. To poukazuje na důležitost řešení duševního zdraví spolu s fyzickým zdravím. Nedávný systematický přehled 202 klinických studií nefarmakologické léčby bolesti zjistil, že ty, které prokázaly účinnost, zahrnovaly přístupy, které oslovovaly i mysl, nejen tělo.

Určitého snížení stresu a podpory pocitů bezpečí lze dosáhnout relativně snadno. Například hluboké dýchání nebo poslech či přehrávání hudby jsou relativně jednoduché a levné a bez nežádoucích vedlejších účinků. Jiné kroky jako je zlepšení sociálního života nebo opuštění stresujícího zaměstnání, mohou být náročnější. Někteří nemocní by mohli zvážit konzultaci s terapeuty specializujícími se na kognitivní behaviorální terapii a další techniky všímavosti zaměřené na řešení vztahu mozku a bolesti. Ačkoli to vše může být nápomocné, neodstraní to veškerou bolest všech lidí a v mnoha případech půjde nabídnout pouze krátkodobou úlevu. Hraní na trubku mi pomáhá možná právě proto, že mě uklidňuje, bolest se však může kdykoliv vrátit.