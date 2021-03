Britská mutace je podle studie více smrtící než jiné

Podle autorů může vzestup mutací, jako je ta označovaná kódem B.1.1.7, vymazat přínos pokroku v léčbě covidu-19, kterého bylo v uplynulém roce dosaženo.

Čerstvé závěry navazují na jinou britskou studii publikovanou minulý týden, podle níž jsou mrtvých o desítky procent více, když se lidé nakazí mutací B.1.1.7 ve srovnání se stejným počtem pacientů s jinými variantami viru. Podle dřívějších analýz se přitom britská mutace dokáže oproti těm dřívějším i výrazně rychleji šířit.

Své tvrzení o vyšší smrtnosti tým z LSHTM opírá o data o více než dvou milionech případů nákazy a necelých 17.500 úmrtích zaznamenaných v Anglii od loňského září do poloviny letošního února, kdy se B.1.1.7 v oblasti rychle rozšířila. "Srovnáváme pouze úmrtnosti u lidí žijících ve stejné samosprávní oblasti, kteří byli testováni ve stejný den, abychom zohlednili výkyvy v intenzitě testování a tlaku na nemocnice," vysvětloval na twitteru postup jeden z autorů studie Nicholas Davies.

Our paper “Increased mortality in community-tested cases of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7” is in Nature today. We find that B.1.1.7, the UK coronavirus variant identified in late 2020, is associated with 55% higher COVID-19 mortality than other lineages. https://t.co/sU8N9u4v7G 1/16 pic.twitter.com/Jv9790BBYi