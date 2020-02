Čína začala testovat lék proti koronaviru, část pacientů dostane placebo

Klinická studie přípravku remdesivir začala minulý týden ve čtvrtek v čínském městě Wu-chan, odkud se virus koncem loňského roku začal šířit. K testům bylo zaregistrováno 761 pacientů.

🇨🇳 Good news! An antiviral drug, #Remdesivir, is officially in clinical trial stage in Wuhan's Jinyintan Hospital as experts are testing its use in treating patients of novel coronavirus. The trial will include 453 critical patients and 308 less severe patients.

#nCoV2019 pic.twitter.com/a2aONN1g2r