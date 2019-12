Další oběť klimatických změn. Co se děje s ptáky? Zjištění je šokující

Informuje o tom server BBC News. Studie představuje jeden z největších ornitologických výzkumů svého druhu a že její poznatky jsou důležité pro pochopení, jak se zvířata přizpůsobují změnám klimatu. Studie zahrnula celkem 52 druhů severoamerického stěhovavého ptactva.

"Zjistili jsme, že téměř všechny druhy se zmenšují," řekl vedoucí výzkumu Brian Weeks, působící jako docent na katedře životního prostředí na Michiganské univerzitě. "Druhy byly rozmanité, ale reagovaly podobně. Konzistence je šokující," dodal.

Studie reakcí zvířat na klimatické změny se často zaměřují na geografické aspekty či načasování životních událostí, jako jsou trasy migrace a rozmnožování. Tato studie však naznačuje, že třetím zásadním aspektem je morfologie, tedy zkoumání stavby samotných organismů.

