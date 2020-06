Překvapivé zjištění: Vakcínu proti koronaviru už možná dávno máme, jen jsme si jí nevšimli

Vědci se domnívají, že vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám by mohla zvýšit lidem imunitu a navrhují tuto hypotézu testovat. Předpokládají, že vakcína MMR, která chrání děti před infekcemi, má větší účinek i na jiné druhy virů. Teorie vědců spočívá v předpokladu, že vakcína obecně zvyšuje imunitu a pomáhá tělu trénovat v rozpoznávání specifických virů.

„Existují důkazy, že živé atenuované vakcíny poskytují neobvyklou ochranu proti smrtelným infekcím, které nesouvisejí s cílovým patogenem,“ uvedl Paul Fidel, mikrobiolog a imunolog v časopise mBio. Očkování atenuovanou vakcínou spočívá v podání živého patogenu, který je původce onemocnění, ale má oslabenou schopnost množit se a přežívat. Protože pomocí živé vakcíny se do těla dostane plný vir, je schopný vysoce stimulovat imunitní odpověď.

Vědci uvádějí, že neexistuje žádné vážné riziko v případě MMR vakcíny a mohla by zvýšit ochranu nejen rizikovým skupinám, ale i zdravotníkům. „V případě, že se mýlíme, budou mít lidé alespoň nové protilátky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Nevznikne žádná újma ani chyba,“ konstatoval Fidel pro CNN a zároveň zdůraznil, že se jedná jen o preventivní opatření proti nejhorším následkům covid-19 a pro již infikovanou populaci vakcína nepředstavuje žádnou léčbu.

Teorii, že děti a dospívající mají mnohem nižší riziko covid-19 než dospělí právě díky vakcíně MMR zpochybňují někteří odborníci. Profesor pediatrie Peter Hotez namítá, že děti mohou být chráněné díky nedávné infekci jinými koronaviry, které způsobují běžné nachlazení. „To by mohlo zvyšovat imunitní odpověď,“ řekl Hotez. Podle pediatra Paula Offita by pravděpodobné vysvětlení mohlo být v méně citlivých receptorech ACE2 u dětí v horních cestách dýchacích. Receptory ACE2 používá covid-19 jako vstup do buněk.