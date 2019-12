Dlouhodobý pobyt v Antarktidě škodí mozku, varují němečtí vědci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dlouhodobý pobyt v extrémním prostředí Antarktidy pravděpodobně škodí mozku. V aktuálním vydání odborného časopisu The New England Journal of Medicine to tvrdí němečtí vědci. Podobné důsledky by podle nich mohly mít i vesmírné mise.