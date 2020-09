Prognóza pandemie: Institut vypracoval možné scénáře, nejhorší počítá s miliony mrtvých

Podle této prognózy by mohlo do 1. ledna 2021 na celém světě s covidem-19 zemřít 2,8 milionu lidí, tedy ve srovnání se současnou situací téměř další dva miliony. Univerzita Johnse Hopkinse uvádí, že do dneška zemřelo na celém světě 875.510 lidí s covidem-19 a koronavirovou infekcí se nakazilo více než 26,6 milionu osob. Podle odhadů IHME by mohlo v prosinci denně umírat až 30.000 lidí.

Šéf IHME Christopher Murray očekává "smrtící prosinec, zejména v Evropě, ve Střední Asii a v USA". "Věda hovoří jasně a důkazy jsou nezvratné: přenosu viru napomáhá bránit nošení roušek, dodržování odstupu mezi lidmi a omezení shromažďování," dodal Murray.

Increasing mask use remains an extraordinary opportunity for the world. Increasing mask use to the levels seen in Singapore would decrease the cumulative death toll to 2.0 million, or 770,000 lives saved compared to the reference scenario.



😷https://t.co/g24kd95nL2 pic.twitter.com/okcbYA4Hcw