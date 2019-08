Co udělá s hurikánem atomová bomba? Vědci ztrhali Trumpův nápad

Donald Trump navrhuje počkat, až se hurikány začnou přesouvat z afrického pobřeží přes Atlantik a následně do jejich středu shodit bombu. Jeho úmysl je správný, chce předejít škodám, které by tato anomálie způsobila, nicméně takovéto řešení problému není příliš efektivní. Navíc existuje velké riziko, že by se mrak jaderných částic uvolněných při explozi táhnul společně s bouří, což by významně ohrozilo životní prostředí.

Jak popsal internetový server ScienceAlert, samotný hurikán je nízkotlaký cyklon velkého rozsahu, který má rychlost větru kolem 119 km/h. Vzniká nad teplými vodami Atlantiku za pomoci stoupání teplé vlhkosti a uvolňováním energie, která způsobuje bouřky. Bouřky následně tvoří vír. Změny větru vytvářejí nízký tlak, který hurikán formuje do cyklónového tvaru. Přirozeně zanikne, pokud bude omezen přísun teplého vzduchu, nebo nízkého tlaku.

Obdobnou myšlenku, jako vznesl Trump, už měl v roce 1959 Jack Reed, který se domníval, že jaderná výbušnina vytlačí teplý vzduch nahoru z centra bouře. Podle jeho teorie by byl tímto způsobem rozptýlen nízkotlaký vzduch, který bouři pohání a celá akce by vedla k oslabení, či samozničení hurikánu. Jeho teorie byla ovšem propracovanější, než teorie prezidenta Spojených států. Kromě vzdušného dodání bomby do "oka" hurikánu, uvažoval o dodávce z ponorky pomocí raketového zařízení. Dle jeho slov by se ponorka stihla stáhnout do bezpečí.

Jaderná bomba nevydá tak velké množství energie, aby hurikán nějak výrazně ohrozila. Hurikán ve své plné síle uvolňuje stejné množství energie, jako exploze 10-megatunové atomovky každých 20 minut. To je celkem 666krát silnější, než bomba "Little Boy" shozena v roce 1945 na Hirošimu. K jeho zničení by bylo tedy potřeba shodit každou hodinu bez mála 2000 atomových bomb stejného charakteru.

Podle článku NOAA se hurikán po krátkém časovém horizontu z vysokotlakého šoku vzpamatuje, a pokračuje dál ve stejném vzorci. Pokud bychom nebyli shopni výbušniny odpalovat nepřetržitě, nebylo by možné nízkotlaký vzduch rozptýlit natolik, aby bouře ustala. Myšlenka se tedy stává zcela nerealizovatelnou.