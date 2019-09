Podle Světové meteorologické organizace je třeba okamžitě "zintenzivnit úsilí vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů". Jak WMO dodala, pokud jde o sesbíraná data, asi nejvíce zneklidňující jsou informace o zvyšování hladin moří. Od roku 1993 stoupla jejich hladina průměrně o 3,2 milimetrů za rok. Od května 2014 do roku 2019 to ale bylo již pět milimetrů za rok.

