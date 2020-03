Epidemie Covid-19 se v létě nemusí zastavit. Expert vysvětluje proč

Izraelský epidemiolog Allon Moses, jehož citoval zpravodajský server The Times of Israel, se domnívá, že epidemie v letních měsících neskončí.

Moses je také toho názoru, že karanténa bude muset být delší než dvoutýdenní. Epidemiolog řídí oddělení klinické mikrobiologie a infekčních nemocí na jeruzalémské klinice Hadasa.

Důvodem toho, že Izrael nyní zavádí opatření, k nimž nesáhl v době pandemie prasečí chřipky v roce 2009, je podle něj skutečnost, že nový koronavirus lidstvo zaskočil nepřipravené. Zatímco proti chřipce existuje určitý druh imunity, i když člověk není očkovaný, u koronaviru tomu tak není. "Pokud chceme udržet počet případů na minimu, musíme zavést mimořádná opatření," tvrdí Moses. Nesouhlasí přitom s teorií, že virus se s letními vedry přestane šířit.

Je prý málo pravděpodobné, že virus zanikne se sezónní změnou, jak tomu bylo v případě SARS v roce 2003, protože po celém světě je už příliš mnoho nemocných. Pravděpodobnější je podle jeho názoru to, že Izrael zachová pravidla přísné izolace případných nositelů viru, dokud se aspoň po dva týdny neobjeví žádný nový případ nákazy. Pak by bylo možné krizi považovat za ukončenou. Třetí možnost je, že se virus podaří zvládnout, teprve až bude nalezena vakcína proti němu.

"Toto není chřipka. Chřipka je jiné onemocnění - proti němu velká část populace má protilátky a je imunní. S chřipkami se potýkáme 100 let, populace má proti ní celosvětově imunitu, i když jde o rozličné kmeny. Koronavirus, to je něco jiného, a proto opatření musejí být důkladnější," řekl Moses.

