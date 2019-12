Vědci varují před mobily. Tenhle režim může být nebezpečný

Noční režim je pravděpodobně jednou z těch funkcí, které u svých telefonů znáte pouze proto, že vám je vaše zařízení neustále nabízí. Někdy, když v noci ležíte v posteli a posíláte zprávy, může váš telefon navrhnout, abyste aktivovali funkci, která změní barvy obrazovky z chladnějších na teplejší konec spektra. Má vám to pomoci lépe spát, oči se pak tolik nenamáhají.

Zjištění ve studii vedené doktorem Timem Brownem publikované ve vědeckém časopise Current Biology naznačují, že je tomu však přesně naopak. Píše o tom Tim Dowling pro deník The Guardian. Zdá se, že výzkum prováděný na myších jednou provždy změní představu, že modré světlo ruší spánek. Zdá se, že tu není rozdílu, ba naopak teplé žluté světlo je údajně horší.

Odkud se tedy vzal nápad omezovat modré světlo z obrazovek? "Určitě existovala platná vědecká přesvědčení o tom, proč je to vhodné," říká Brown. Začalo to asi před 20 lety objevením role, kterou hraje melanopsin (protein citlivý na světlo v oku) při regulaci tělesných hodin. "Melanopsinový systém je zásadní v detekci jasu," říká Brown. Podle něj melanopsin lépe detekoval fotony s krátkou vlnovou délkou, což vedlo právě ke zkreslení ohledně myšlenky s modrým světlem. Ve skutečnosti však určují barvu buňky kuželu sítnice. "Kuželový systém také hraje roli a jedná se o opak toho, co si většina lidí myslela," říká Brown.

Podle nové studie jsou úrovně jasnosti důležitější než barva, pokud jde o stimulaci fyziologický rytmus lidského těla. V případě, že je světlo stejně tlumené, tak je modrá barva více uvolňující než žlutá. Dává to smysl, neboť denní světlo je žluté, soumrak modrý. Slunce a jeho západ jsou přitom docela spolehlivé způsoby, jak sdělit svému vnitřním hodinám našeho fyzického těla, kolik je hodin.

V tuto chvíli zatím samozřejmě víme pouze to, že to funguje na myších a myši nemají telefony. "Myslíme si však, že existuje dobrý důvod věřit, že je to stejně také u lidí," tvrdí doktor Brown.

Zatím se můžeme řídit naším rozumem - pokud nám náš telefon hlásí, abychom přepnuli obrazovku do nočního režimu, je čas jej odstavit. Není to barva obrazovky, která nás udržuje vzhůru, ale jedná se o všechno, co náš telefon nabízí jako alternativu ke spánku ve 2 hodiny ráno. Existuje pouze jeden přepínač skutečného nočního režimu: tlačítko vypnutí.