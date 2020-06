Znečištěný vzduch dosahuje navzdory koronaviru kritické úrovně. Dýchá ho polovina světa

Výzkum provedený mezi lety 2010 až 2016 zjistil, že dlouhodobá politika ve snižování znečištění ovzduší byla zejména účinná v zemích Evropy a ve Spojených státech Amerických ve srovnání s jihovýchodní Asií, kde byla detekována větší koncentrace jemných částic ve vzduchu.

Znečištění ovzduší ve formě jemných částic je vysoce rizikové, protože částice se mohou dostat hluboko do plic a do krevního řečiště a tím způsobují nejrůznější zdravotní problémy. „Existují regiony, které mají nebezpečně vysokou úroveň znečištění ovzduší, která překračuje až pětinásobně hladinu doporučenou WHO a stále se zvyšuje“ říká pro sciencealert Gavin Shaddick, autor studie.

Autoři uvádějí, že pokyny pro snižování kvality ovzduší se netýkají pouze měst, ale celé planety. Výsledky naznačují, že nejen města, ale i venkov je znečištěním ovzduší ohrožen, právě díky jemným částicím a jejich rozptylu. Autoři vysvětlují, že riziko se skrývá v prachu a v písečných bouřích. „Vysoké koncentrace pozorované v částech Blízkého východu, v částech Asie a subsaharských oblastí Afriky jsou spojeny s písečným a pouštním prachem,“ uvádí studie. Autoři vysvětlují, proč se pouštnímu prachu věnuje zvýšená pozornost a je to kvůli jeho koncentraci a „přepravitelné“ kapacitě na velmi velké vzdálenosti v určitých oblastech.

Pomocí satelitních snímků a zkoumáním pozemních dat studie zjistila, že ve venkovských oblastech Asie se koncentrace jemných částic zvýšila o 11 %. Tento problém se týká i Indie a subsaharské Afriky a podle vědců to může rychle přerůst ve zdravotní krizi. Autoři však varují, že i v zemích s vyspělou ekonomikou může být znečištěné ovzduší velmi rozšířené a nebezpečné převážně pro lidi s nízkými příjmy, děti a seniory. Studie zveřejněná v Climate and Atmospheric Science zjistila, že roce 2017 a 2018 se v USA znečištění zhoršilo natolik, že zemřelo několik tisíc lidí.

Podle slov Shaddicka se pokusy o zmírnění dopadu znečištění ovzduší lišily, a to v závislosti na jeho zdroji a místních podmínkách a dodává, že mezinárodní spolupráce, městská i venkovská je zásadní a je třeba dalších intenzivních výzkumů.