Polární záře na Marsu? Studie odhalila něco, co jsme nečekali

Pokud bude někdy lidstvo cestovat na Mars, tak se první návštěvníci pravděpodobně setkají s některými unikátními jevy. Třeba spatří specifickou polární záři, pro jejíž sledování jsou potřeba ultrafialové ochranné brýle.

Nová studie totiž zjistila, že určitý typ polární záře, a to protonová záře, je nejběžnějším jevem na Marsu. Podobně jako polární záře na Zemi vznikají tamní protonové polární záře, když sluneční vítr interaguje s atmosférou. Tyto úkazy však nepotěší jen zrak pozorujícího, jejich dopad může být dalekosáhlejší. Ony specifické protonové polární záře by nám totiž mohly pomoci pochopit více o tom, jak se mění klima na Marsu a jak se odtud ztrácí voda do vesmíru.



Protonová polární záře se tvoří, když sluneční větry zasáhnou obrovský vodíkový mrak kolem Marsu, a pozitivně nabité protony se neutralizují odebráním elektronů z atomů vodíku. Tyto interakce vytváří UV záření a protože je vodíkový mrak tvořen částečně ztrátou vody do vesmíru, mohlo by to vědcům poskytnout odpověď na otázku, jak začít měřit ztrátu vody za určitou dobu. „Pozorování protonových polárních září na Marsu poskytuje jedinečný pohled na vodík, a tedy i ztráty vody z planety,“ uvádí fyzik Edwin Mierkiewicz z Embry-Riddle Aeronautical University na Floridě. "Tímto výzkumem můžeme získat hlubší pochopení interakcí Slunce s horní atmosférou Marsu a s podobnými tělesy v naší sluneční soustavě, která postrádají globální magnetické pole."



Protonové aurory byly poprvé spatřeny kosmickou lodí MAVEN NASA v roce 2016, ale teprve tento nový výzkum odhaluje, že se jedná o nejběžnější typ polární záře na planetě. Nová analýza odhalila protonové polární záře ve 14 procentech denních pozorování v datovém souboru MAVEN a v 80 procentech denních pozorování během léta na jihu Marsu, tehdyje planeta blíže ke Slunci. „Zpočátku jsme si mysleli, že jsou tyto události poměrně vzácné, protože jsme se nedívali na správné časy a místa,“ říká planetární vědec Mike Chaffin z University of Colorado Boulder. "Ale po důkladnějším zkoumání jsme zjistili, že protonová polární záře se objevuje mnohem častěji při pozorováních na jihu v létě, než jsme původně očekávali." Zvýšené množství prachu a teplo v létě způsobují, že se vodní páry zvednou do vyšších nadmořských výšek, kde se pomocí záření UV paprsků rozdělí na vodík a kyslík. To zahušťuje vodíkový oblak v atmosféře a zesiluje protonovou polární záři.



Tato nejnovější vědecká zjištění dosud nebyla publikovaná v odborném časopise, ale můžeme očekávat, že v následujících měsících a letech budou následovat další výsledky a analýzy - studie, které tyto závěry podpoří. "Možná, že jednoho dne, až se stane meziplanetární cestování samozřejmostí, budou mít cestující k dispozici sedadla v přední řadě, aby mohli pozorovat tamní polární záři za pomoci ultrafialových brýlí,“ doufá planetární vědec Andréa Hughes z Embry-Riddle Aeronautical University.