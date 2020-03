Hrozba nejen pro seniory. COVID-19 může mít těžký průběh i u mladých lidí

Původní údaje z Číny sice ukazovaly, že nejzranitelnější jsou starší lidé a ti, kdo mají jiné zdravotní problémy. Ale těžký průběh onemocnění mohou mít i mladí lidé ve věku přes dvacet zhruba do čtyřicítky - a mnozí vyžadují intenzivní péči, jak vyplývá ze zpráv z Itálie a Francie. Riziko je obzvlášť vysoké u těch, kteří trpí dosud nediagnostikovanými nemocemi, informuje agentura Bloomberg.

"Je možné, že se disproporčně vysoký počet nákazy vyskytuje u generace mileniálů - u naší největší generace, která je naším pokračovatelem pro další řadu dekád," řekla ve středu na tiskové konferenci Deborah Birxová, koordinátorka reakce amerického Bílého domu na koronavirus.

Dostupné údaje tyto obavy potvrzují. V Itálii, která je z evropských zemí nejhůře postižená, je téměř čtvrtina z více než 35.000 nakažených ve věku od 19 do 50 let, uvádí web Statista.

Obdobné trendy se objevují ve Spojených státech. Z prvních 2500 případů nákazy bylo 705 ve věku od 20 do 44 let, uvedla Střediska pro kontrolu a předcházení nemocí (CDC). Z nich 15-20 procent nakonec skončilo v nemocnici a až u čtyřech procent byla nutná intenzivní péče. Několik z nich zemřelo.

Jedním z těchto mladších dospělých je Clement Chow, profesor genetiky Utažské univerzity. "Jsem mladý, nepatřím do rizikové skupiny, a přesto jsem na jednotce intenzivní péče s hodně vážným průběhem," napsal 15. března na twitteru. "Opravdu toho o tom viru zatím moc nevíme," dodal.

