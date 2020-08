Jak bude vypadat konec vesmíru? Fyzik si ho představuje jako ohňostroj

Matt Caplan působí na Illinois State University a studuje astromateriály, pevné látky, které se tvoří uvnitř mrtvých hvězd. Pracuje také jako spisovatel a vědecký konzultant pro vzdělávací média. Nyní představil hypotézu, že vesmír zanikne s efektní podívanou, a to pozvolnou záplavou supernov černých trpaslíků. Informuje o ní server IFL Science.

Velká většina hvězd se postupem času dostane do závěrečné vývojové fáze a svojí hmotností se příliš neliší od Slunce. Když se hvězda dostane do této závěrečné fáze, kdy nemá vlastní zdroj a neprobíhá žádná jaderná reakce, označuje se za bílého trpaslíka a postupně chladne. Časová osa chladnutí bílého trpaslíka je tak dlouhá, že dosud ještě žádný nevychladl úplně, abychom mohli spatřit černého trpaslíka. Ovšem odborníci věří v jeho existenci.

Ve zprávě Královské astronomické společnosti uvedl Matt Caplan svoji teorii zániku vesmíru, která se opírá právě o černé trpaslíky. Podle jeho teorie by se mělo jednat doslova o světelnou vesmírnou show těsně před vyvrcholením „tepelné smrti“.

Tepelná smrt vesmíru je domněnka, u které se předpokládá, že se vyčerpají veškeré využitelné energie do odpadního tepla. Teplota dosáhne absolutní nuly a entropie maximální hodnoty. Zjednodušeně řečeno, vesmír by se zastavil a nemohl by existovat žádný život. Caplan předpokládá, že pokud by byla teorie „tepelné smrti“ správná, tak poslední, co vesmír zažije bude zajímavý astrofyzikální zánik, kterým budou právě černí trpaslíci, ze kterých se stanou supernovy.

Odborníci předpokládají, že postupem času černí a bílí trpaslíci ztrácejí elektrony. Ztráta oslabuje jejich útroby, a tak mají tendenci se zhroutit sami do sebe. U černých trpaslíků existuje i hypotéza, že se postupně změní na železné, kteří jsou tvořeni převážně ze železa. Caplan předpokládá, že právě u těchto železných černých trpaslíků se sníží Chandrasekharova mez.

V současné době se tato mez uvádí u bílých trpaslíků a jedná se o 1,44 hmotnosti Slunce, aby mohla být zažehnuta supernova. Caplan předpokládá, že u železného černého trpaslíka bude mez odpovídat 1,2 hmotnosti Slunce, a protože část černých trpaslíků tuto hmotnost přesahovala, Caplan se domnívá, že explodují jako supernovy.

Caplan předpovídá, že by mohla explodovat až 1 miliarda bilionů hvězd a mělo by k tomu dojít za 10^1100 let. To je číslo 1 s 1 100 nulami po uplynutí několika let.