Jak náchylní jsou teenageři k nákaze covidem-19? Studie má zajímavý výsledek

Britský výzkum, který se zaměřil na možná rizika nákazy covid-19 v souvislosti s věkem odhalila, že teenageři od 10 do 19 let mají příznaky více než ve dvaceti procentech. To je zhruba o polovinu nižší hodnota než u věkové kategorie nad 20 let. Lidé nad 70 let pak mají pravděpodobnost nákazy dokonce 69 %.

Vědci zhodnotili epidemiologická data z Itálie, Japonska, Číny, Singapuru, Kanady a Jižní Koreji a uvedli, že u dětí je pravděpodobně nižší riziko nákazy covid-19 při styku s infikovanou osobou a také průběh nemoci je u nich méně závažný. Podle Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) některé děti sice onemocněli, ale dospělí stále tvoří většinu známých případů.

Modelová studie publikována v časopise Nature Medicine uvádí, že země s nižším průměrným věkem populace mohou mít mnohem méně případů nákazy covid-19. „Přímé důkazy o snížené citlivosti na SARS-CoV-2 u dětí byly smíšené, ale pokud by se výsledky ukázaly jako pravdivé, mohlo by to vést k nižšímu přenosu obecně v celé populaci,“ píše se ve studii. Podle epidemiologa Marka Woolhouse jsou sice děti a mladí lidé méně náchylní k nákaze, ale studie nebyla schopna odhalit, jestli jsou i méně nakažliví v případě, že nevykazují žádné příznaky.

Podle autorů studie je zapotřebí dalšího výzkumu, který se bude soustředit právě na přenos infekce z dětí bez příznaků. „Pokud počet případů závisí na úloze dětí, mohly by země s různým věkovým rozdílem vykazovat podstatně odlišné epidemiologické profily a celkový dopad pandemie covid-19,“ píší autoři ve své studii.

Aby se zabránilo nekontrolovatelnému šíření viru musely být uzavřené i školy po celém světě. UNESCO uvádí, že více jak 1,5 miliardy dětí ze 190 zemí světa, to je více jak 90 %, mělo domácí výuku.