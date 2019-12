Jak vznikly zákony fyziky a proč se jimi řídí vesmír?

Co když je možné, alespoň obrazně, nabourat rovnoměrné plynutí času, libovolně jej zpomalovat nebo zrychlovat, či dokonce skákat na jeho tenké lince kamkoli se nám zamane? Nebylo by úžasné přehrát si libovolný okamžik od úsvitu až do skonání věků? Co je vlastně současnost? Ten okamžik mezi minulostí a budoucností? A co je v takovém případě minulost a budoucnost?

Stroj času, který spustí uskupení VISUALOVE, umožní projít v několik minutách celým příběhem našeho vesmíru. S pomocí projekcí oděných do pestrobarevné záře fotonového světla se podíváme na jeho vznik, tedy okamžik velkého třesku, ale také budoucnost, kdy se vesmír stane mrtvým oceánem záření, času a prostoru.

Instalace baterie programovatelných svítidel a unikátní prostorový zvuk slibují nejen neopakovatelný audiovizuální zážitek, ale nabídne i bezpočet dechberoucích světelných soch, které vytvoří důstojný panteon nejdelší noci v roce. Jako pomíjivý baldachýn rozvinutý nad městem, uchrání naše obyvatele od přízraků, které nás v okamžiku nejslabší síly naší denní hvězdy mohou ohrozit.

Přijďte proto v neděli 22. prosince 2019 mezi 17. a 22. hodinou do parku Kraví hory a roztočte spolu s námi jedinečný stroj času. Výprava se uskuteční za každého počasí, vstupné je zdarma.