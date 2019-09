Je debata o záchraně planety ztrátou času? Oteplování stejně nezastavíme

Sáhněme si teď každý do svého svědomí a zamysleme se, zda jsme před deseti lety též preferovali brčka vyrobená z bambusu místo těch plastových. Zda jsme všichni třídili odpad, jezdili na kole místo autem, či nosili oblečení vyrobené z recyklovatelných materiálů.

Pokud je vaše odpověď alespoň u jednoho z příkladů "ne", patříte nejspíš mezi drtivou většinu. Pokud ano, tak je nutné říci, že i malá snaha se počítá.

Situace týkající se globálního oteplování se v posledních deseti letech zhoršila a záměrem není tento fakt zlehčovat. Hoří nám pralesy, tají ledovce, vymírají některé živočišné druhy, zhoršuje se ovzduší a zemská průměrná teplota se zvyšuje. Nyní, když jsou tyto negativní dopady lidského jednání pozorovatelné i laickým okem, se společnost probouzí a začíná o tématu mluvit. Mluvit ovšem neznamená konat, že?

Ze všech stran se na nás chrlí informace o tom, jak naši planetu devastujeme a musíme ihned přestat. Ano, informace jsou pravdivé a skutečně by nebylo od věci se začít chovat k naší planetě s větším respektem a tím zabránit nenávratným změnám v oblasti životního prostředí. Pokud bychom všichni přestali hned teď pomohlo by to však opravdu vyřešit problém s klimatem?

Pokud bychom zastavili všechny továrny a přestali jezdit dopravními prostředky, které produkují škodlivé CO2 emise bylo by to bezesporu dobře, nicméně výrazného zlepšení už bychom se my, jakožto generace která se snaží o reformu, nedočkali. "I kdybychom přestali úplně používat fosilní paliva, hranice oteplení země v průměru o 1,5 stupně Celsia by byla stejně dosažena," tvrdí Paul Hawken, autor knihy Drawdown.

Hlavně je nutné si uvědomit, že to prostě nejde. Společnost je již zvyklá na určitý řekněme komfort, ze kterého není reálné v krátkém časovém horizontu zcela ustoupit.

Vědci zjistili, že až 25% nárůstu emisí CO2 je způsobeno odlesňováním a zemědělstvím. K nežádoucímu zahřívání planety vede i plýtvání jídlem populace. Společnost tedy preferuje pěstování plodin, ze které pro sebe vyrábí obživu. Jedná tedy podle zcela logického vzorce. Jednou ze základních životních potřeb je totiž právě potrava.

Další z balíčku lidských potřeb pro přežití je také vzduch, který si svým jednáním vědomě ničíme, což už tak logické není. Proč to společnost dělá? Produkcí plodin, následným zpracováním a prodejem vydělá peníze, které jsou další z nutností pro přežití v dnešním světě. Je tedy nutné mezi všemi těmito faktory najít balanc tak, abychom jednali v zájmu přírody, v zájmu zachování lidstva, ale i v zájmu svém.

"Mnoho vědců a ekonomů prohlašuje, že máme méně než pět let nebo že jsme již v bodě, kdy není cesty zpět," uvádí server consortiumnews.com. Dále píše o tom, že Mark Jacobson, ředitel programu Atmosféra/energie na univerzitě ve Stanfordu, požaduje do roku 2030 snížení emisí až o 80 procent.

Jako efektivní dlouhodobé řešení by mohlo pomoci například zavedení "uhlíkové daně" pro získání finančních prostředků na investice do obnovitelných zdrojů a zpomalení růstu fosilních paliv. Společnost by se pak naučila využívat k výrobě elektřiny vítr a sluneční energii místo uhlíku. Zastavení operací s ropou a plynem je taktéž jedno z možných řešení napomáhajících k lepšímu životnímu prostředí.

V Brazílii hoří Amazonský prales, přezdívaný jako plíce planety. Prezident Bolsonaro ovšem odmítá jakoukoliv pomoc v podobě hašení požárů. Proč jedná právě takto, když je naše klima v ohrožení? Na to si jistě odpovíte sami.