Jsme ve vesmíru sami? Výpočty ukázaly, jak je to s existencí mimozemšťanů

„V naší galaxii by mělo být nejméně několik desítek aktivních civilizací, za předpokladu, že inteligentní život trvá 5 miliard let, než se vytvoří na jiných planetách, stejně jako na Zemi,“ uvedl astrofyzik Christopher Conselice ve studii zveřejněné v časopise The Astrophysical Journal.

Conselice a jeho kolega, inženýr Tom Westby, představili svůj pohled na hledání mimozemského života. Vědci zkoumali pravděpodobný počet komunikujících mimozemských inteligentních civilizací v naší galaxii s využitím nejnovějších astrofyzikálních informací.

Autoři studie uvádějí, že předpoklady jsou založeny na vzniku naší planety zhruba po 5 miliardách let. Nové limity výpočtu se týkaly zejména časových rámců, protože Koperníkova slabina předpokládá, že život se vyvinul všude a přetrvává po celý život hvězdy, což se zdá být málo pravděpodobné.

Silné Koperníkovy podmínky už zahrnují časový rámec, že život se musel tvořit mezi 4,5 a 5,5 miliardami let, jako na Zemi. Zahrnují také hvězdu podobnou Slunci a předpoklad, že civilizace vymyslela komunikaci rádiovými signály před sto lety, tedy stejně jako lidstvo. Tímto výpočtem se vědci dostali k výslednému číslu nejméně 36 technologicky vyspělých civilizací. „Naše nová metoda zjednodušuje předpoklady pomocí dat a dává nám solidní odhad počtu civilizací v naší galaxii,“ řekl Westby.

Jak je tedy možné, že jsme stejně vyspělé civilizace zatím nenalezli? Je to díky radiovým vlnám, které jsou velmi omezené, co se týká přenosu do vesmíru. Podle autorů studie jsou osídlené planety od sebe minimálně 17 000 světelných let. Radiové vlny mohou cestovat pouze rychlostí světla, což znamená, že první radiový signál vyslaný v roce 1895 uletěl jen 125 světelných let. Navíc existuje mnoho dalších omezení, proč signály nejsou moc silné, například díky ionosféře. „Náš výzkum naznačuje, že hledání nových civilizací odhalí nejen jejich existenci, ale poskytne nám vodítka, jak dlouho vydrží ta naše,“ řekl Conselice.