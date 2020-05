Kdy přišel Homo sapiens do Evropy? Kosterní nález zcela mění dosavadní poznatky

Podle výzkumníků DNA testy na pěti kosterních ostatcích nalezených v jeskyni Bačo Kiro prokázaly, že patřily anatomicky modernímu člověku Homo sapiens. Důkaz vyřešil polemiku ohledně toho, kdo byl autorem velké spousty předmětů nalezených na tomto místě, včetně kamenných či kostěných nástrojů a přívěšků ze zubů medvědů jeskynních: Byli to tedy moderní lidé, nikoliv neandrtálci.

