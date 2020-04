Koronavirus a covid-19: Pět otázek, na které svět nezná odpověď

1. Můžeme virus SARS-CoV-2 chytit znovu?

Zmírňování ochranných opatření je lákavé zejména pro politiky, kteří se v současné době potýkají se zatěžováním ekonomiky, kvůli finanční podpoře podnikatelům a vzrůstajícímu procentu v nezaměstnanosti. Myšlenka je taková, že jedinci, kteří již prodělali onemocnění covid-19 by se mohli vrátit k běžnému životu.

Některé vlády přemýšlí, že lidem, kteří jsou proti viru imunní se bude vystavovat „osvědčení“ o obsahu protilátek v těle. „Nemůžete říct, že někdo, kdo má protilátky, je imunní,“ řekl David Cavanagh z Institutu imunologie v University of Edinburgh pro Politico a dodal, že vědci nemají jasnou představu o tom, jestli bude každý jedinec proti infekci imunní.

2. Jak se virus přenáší?

Z dostupných informací je známo, že virus SARS-CoV-2 se přenáší kapénkami, proto mezi ochranná opatření patří nošení roušek, šátků nebo šál. Ale co se týká povrchů, tak už informace nejsou tolik přesné. Není jisté, jak dlouho vir SARS-CoV-2 může zůstat na povrchu aktivní. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) může být vir aktivní po dobu několika hodin, ale i dní. Podle serveru Politico by tato otázka zasloužila přesnější posouzení, protože zodpovězení této otázky by mohlo zpomalit šíření viru.

3. Má počasí nějaký vliv na šíření viru SARS-CoV-2?

Když prezident Donald Trump vyřkl domněnku, že virus odejde společně s teplým počasím, vypadal jeho výrok velmi optimisticky. Ale vzhledem k tomu, že se virus nadále šíří po celém světě, dokonce i v zemích jako je Austrálie nebo Írán, je jasné, že teplé počasí nemá na šíření viru žádný vliv.

Vědci z the National Academies of Sciences, Engineering and Medicine uvedli, že je příliš brzy na vyvození závěrů, vzhledem k tomu, že je virus byl poprvé hlášen teprve v prosinci loňského roku.

Podle Politico je myšlenka s vlivem počasí a snížení přenosu spjata s názory některých vědců a politiků, kteří na začátku pandemie tvrdili, že je vir SARS-CoV-2 jen běžná chřipka. V současné době belgická ministryně zdravotnictví Maggie De Block čelí žalobě lékařské komory, když řekla, že vir SARS-CoV-2 způsobuje jen „malou chřipku“.

4. Kdo je ohrožený?

Onemocnění covid-19 obecně způsobí smrt u seniorů a u lidí, kteří trpí chronickým onemocněním, ale výjimka potvrzuje pravidlo. Proč umírají i mladí lidé, kteří neměli žádné zdravotní potíže a většina z nich měla jen malé nebo žádné příznaky. Na to vědci zatím nemají odpověď.

5. Proč onemocnění covid-19 zabíjí?

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že pravděpodobně bude mít stáří a křehké zdraví za následek závažnější průběh nemoci, ale proč někteří nemoc přežijí i s chronickým onemocněním? Někteří vědci si myslí, že je to o množství viru, kterému je jedinec vystavený, ale virolog Michael Skinner uvedl pro Guardian, že by v tom mohla hrát roli genetika: „Je možné, že někteří z nás by mohli mít genetické dispozice, díky kterým je vyšší pravděpodobnost, že na infekci budete reagovat špatně“. Ale zatím není jasné, jaké genetické variace snižují nebo zvyšují riziko.