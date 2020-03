Koronavirus Covid-19: Otázky, na které nikdo nezná odpověď. Kolik je nemocných a existuje imunita?

Existuje mnoho věcí, které o koronaviru s větší či menší jistotou víme. Šíří se vzduchem a skrze sliznice, je nakažlivý při delším pobytu v blízkosti nemocné osoby, jeho úmrtnost je kolem 2 až 3 procent a vyvolává zápal plic. Nejvyšší úmrtnost má mezi staršími a nemocnými lidmi a lze jej vyléčit.

Zásadní otázky, které trápí veřejnost, lékaři dnes vysvětlit dovedou. Existuje ale mnoho dalších, na něž současná medicína zatím odpověď nezná. A ta zřejmě nejzásadnější z nich se týká skutečného počtu nemocných.

Oficiálně je k dnešnímu dni potvrzeno 93 160 nakažených lidí, z nichž zhruba polovina se vyléčila. Lékaři ale už dlouho pochybují, že jde o skutečné číslo. Mnoho lidí totiž Covid-19 mohlo prodělat, aniž by o tom vůbec věděli, či pouze s mírnými příznaky, které je nedonutili navštívit lékaře. Kolik lidí se skutečně nakazilo tak nikdo netuší. Řádově může jít až o několikanásobek potvrzených případů.

Podobně záhadné jsou i otázky týkající se přenosu nemoci. Je potvrzeno, že Covid-19 se šíří při kontaktu s nakaženou osobou, a pravděpodobně i skrze předměty. Na těch může virus přežít několik hodin až několik dní. Jak dlouho přesně? I to je věc, na níž nelze odpovědět. Někteří vědci uvádí až 24 hodin, jiný až 9 dní. Přesný čas stanoven nebyl.

I samotný přenos mezi lidmi je dosud nevyjasněný. Koronavirus byl detekován ve stolici některých pacientů, což naznačuje, že by mohl být přenášen fekálně-orální cestou, tvrdí podle magazínu Newsweek lékař Liang Wannianz čínské Národní zdravotní komise.

Fekálně-orální přenos nemoci může na první pohled znít nechutně, ve skutečnosti ale nejde o žádnou extrémní postelovou praktiku. Jedním ze způsobů fekálně-orálního přenosu například je, když osoba konzumuje potraviny nebo vodu, která byla kontaminována.

Dalším způsobem je, že se někdo dotkne kontaminovaného předmětu a poté úst, aniž by si předtím umyl ruce. proto lékaři doporučují, aby si lidé umývali ruce často a důkladně. Přenos touto formou ale zatím potvrzen nebyl.

Poměrně zásadní a dosud nezodpovězená otázka se týká i doby, po kterou je člověk nakažlivý. Covid-19 lze vyléčit, znamená to ale, že vyléčený člověk už není nakažlivý? To je otázka, nad kterou nyní vědci v Číně bádají. Zatím se zdá, že odpovědi hovoří v náš neprospěch.

Studie publikovaná v JAMA žurnálu totiž poukazuje na to, že pacienti mohou být infekční i poté, co se z nemoci zotaví. To ostatně potvrzují i případy lidí, kteří se vyléčili a následně stejnou nemocí opět onemocněli. Nikdo dosud neví, jestli se se koronavirem infikovali jinde, nebo imunitní systém virus úplně neodrazil a začal se znovu replikovat v plicích.

Řada dalších nezodpovězených otázek je méně závažná, přesto by lékařům mohly odpovědi pomoci virus lépe pochopit. Ve vědeckých kruzích se například spekuluje o tom, jestli na světě existuje pacient, který má vůči Covidu-19 přirozenou imunitu.

Ta není nic běžného ani v případě virových infekcí. zhruba desetina dětí má přirozenou imunitu vůči nemoci AIDS, kterou způsobuje virus HIV. Existují lidé, kteří jsou imunní vůči chřipce, a předpokládá se, že část lidí má imunitu například vůči oparu, který je rovněž virového původu.

Dá se ale najít pacient, který bude za všech okolností imunní vůči koronaviru? To v tuto chvíli nikdo neví. Viry i bakterie mutují a imunita lidského těla se většinou vztahuje pouze na určité mutace. S jistotou tak tuto otázku nedokáže nikdo potvrdit ani vyvrátit.

Majitele domácích zvířat aktuálně trápí další nezodpovězená otázka. Může se pes, kočka nebo třeba papoušek koronavirem nakazit? Ano i ne. I zde je zatím věda bezradná. Hongkongské úřady před několika dny umístily do karantény psa, u kterého předběžné testy prokázaly slabou přítomnost viru. Nemoc u něj ale nepropukla.

Znamená to, že zvířata jsou proti Covidu-19 imunní? Pravděpodobně ano, zatím. V současnosti neexistují žádné důkazy, že by se domácí mazlíčci mohli virem nakazit nebo byli zdrojem nákazy pro člověka. Koronavirus se mohl v tlamě a nose psa objevit i kvůli kontaminaci okolního prostředí. Vyloučit nakažlivost zvířat ale opět na sto procent nelze, neboť studie na to chybí.