Koronavirus dosahuje síly pandemie. Co to znamená a co se stane dál?

Koronavirus Covid-19 je nyní ve fázi pandemie. Tvrdí to server The Telegraph, který upozorňuje, že tento pojem sice nahání strach, ve skutečnosti má ale spíše osvětový charakter.

Slovo pandemie pochází z řeckého pan (vše) a demos (lidé) a označuje stav, kdy se v několika zemích a na více kontinentech současně objeví epidemie. Podmínkou je, že nemoc musí být infekční.

Samotný pojem se ale týká pouze šíření nemoci. Nijak nevyjadřuje její sílu ani mortalitu. Obvykle má navíc pandemie charakter soběstačných linií, což v praxi znamená, že pokud koronavirus začne eskalovat v jednotlivých kontinentech bez jasného spojení s Čínou, splní definici pandemie.

Na rozdíl od epidemie má tedy pandemie globální charakter. Epidemie označuje událost, kdy se nemoc aktivně šíří a její ohnisko se vymklo kontrole. Nemoc ale zůstává na jednom místě nebo v jedné zemi. Pandemie je svým způsobem epidemie ve větším zeměpisném měřítku.

Podle The Telegraph koronavirus Covid-19 naplnil definici pandemie Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta sice ještě pandemii oficiálně nevyhlásila, rozšíření viru do 31 zemí ale charakteru pandemie odpovídá.

Co se stane, pokud WHO vyhlásí pandemii?

Rozhodne-li se WHO oficiálně vyhlásit pandemii, může to mít vážné důsledky pro řadu zemí světa. Podle plánu organizace by vlády členských států začaly jednat v režimu plné mobilizace zdravotnických systémů na celostátní úrovni. To znamená, že by se distribuovaly osobní ochranné prostředky, antivirotika a další zdravotnické potřeby v souladu s národními plány.

Vyhlášení pandemie ale může být dvousečnou zbraní. Když WHO v roce 2009 vyhlásila pandemii kvůli chřipkovému viru H1N1, některé země toto rozhodnutí kritizovaly. Vyhlášení pandemie podle nich vyvolalo zbytečnou paniku.

Pandemie přinutila mnoho zemí utratit spousty peněz za vakcíny proti H1N1, nakonec se ale ukázalo, že kmen H1N1 je relativně mírný a snadno zvládnutelný. Navzdory tomu se americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) na pandemii již připravuje.

Z historického hlediska jsou totiž za pandemii označovány spíše nemoci, které měly i vážný devastační charakter. Hovoříme tak například o španělské chřipce, černé smrti nebo o neštovicích, které si vyžádaly životy stamilionů lidí.

Zastavit šíření koronaviru Covid-19 ale nebude jednoduché. jeho mortalita se sice pohybuje na relativně nízké úrovni, problém s koronaviry ale spočívá v tom, že se mohou šířit nosiči, kteří mají minimální nebo žádné symptomy,

Stěžejní je proto určení inkubační doby viru. V současné době se předpokládá, že ta by u tohoto typu koronaviru neměla přesáhnout 14 dní, což je základem mnoha karanténních postupů.