Kouslo vás klíště? Může se u vás vyskytnout tato nepříjemná alergie

Každy z nás už jistě "měl klíště" a někteří z nás ne jen jedno. Klíšťata jsou téměř všude a kromě zimního ročního období se do nás mohou "zahryznout" v podstatě kdykoliv. Takováto kousnutí, jak je již známo, mohou způsobit vážné nemoci, jako je klíšťová encefalitida, nebo borelióza. Před těmito nežádoucími následky je možné se chránit pomocí očkování.

Trvalo opravdu dlouho, než vědci zjistili, že takový kousanec může vyvolat i potravinovou alergii mimo jiné na červené maso, které je ve společnosti velice oblíbené a klíčové pro správný vývoj i regeneraci svalů.

Je mnoho druhů klíšťat a nachází se zejména v přírodě. Nejrizikovější oblastí jsou lesy, protože klíště může ze stromu spadnout na člověka ve chvíli, kdy prochází pod stromy. Dalším místem hojného výskytu klíšťat je vysoká tráva. Klíště je v podstatě parazit, který potřebuje krev (ať už tu lidskou, či zvířecí) ke svému přežití. Je tedy doporučeno chránit se pomocí repelentů, které lze zakoupit v lékárnách či běžných drogeriích a po každé vycházce se důkladně prohlédnout.

Vyndání klíštěte většina lidí zvládá bez problémů doma. Existuje hned několik způsobů, včetně babských rad, jak klíště ze své pokožky odstranit. Vždy by měla být po jeho vyndání použita dezinfekce, na což mnoho lidí zapomíná. Pokud se objeví jakákoliv bolest v daném místě, či zčervenání, je nutné vyhledat neprodleně lékaře.

Proč ale kousnutí klíštěte do lidské pokožky vyvolává potravinovou alergii? Po bezbolestném kousnutí může tento parazit zanechat v těle člověka bakteriální infekci, která je známá jako ehrlichióza. Tato infekce postihuje bílé krvinky společně s celým imunitním systémem a u některých jedinců může vyvolat také alergii na alfa-gal, který se nachází ve většině buněčných membrán savců. To znamená, že postižená osoba poté už nemůže jíst hovězí maso, mléčné výrobky, vepřové, nebo třeba jehněčí. Naopak ryby a kuře alergickou reakci nevyvolávají. Uvádí to server iflscience.com.

Alergie se projevuje mnohdy až opožděně po konzumaci některého ze zakázaných výrobků, které způsobují přehnanou reakci imunitního systému. Mnohdy se symptomy jako je pokles tlaku, nebo zúžení dýchacích cest, začnou objevovat až 8 hodin poté.

Celou záležitost se rozhodli detailně prozkoumat vědci z Lékařské univerzity ve Virginii, která následně předala výsledky výzkumu časopisu The Journal of Immunology. Bohužel se jim ale zatím nepodařilo zjistit, jakým způsobem se vytváří přehnaná reakce imunitního systému (tedy alergie) zasaženého jedince v závislosti na konzumaci s potravou obsahující alfa-gal.

"Zatím neexistuje žádný způsob, jakým lze zabránit této alergické reakci, je proto nutné pochopit nejprve celý mechanismus procesu, který ve spojení těchto dvou látek probíhá. Následně začneme vymýšlet novou terapii na zmírnění, nebo vyléčení celé reakce," uvedl autor studie Loren Erickson.