Kvůli covid-19 se zapomíná na další vážné nemoci. Hrozí lavina "nepřímých úmrtí"

Nyní se tato 43letá žena bojí, že se její imunitní systém zhroutí. "Každou nemocí, ať je to koronavirus nebo něco jiného, onemocním rychleji," citovala ji agentura AP. Podle jejích slov musí stejným způsobem trpět i mnoho dalších lidí. "Trpíme koronavirem, aniž bychom se jím nakazili," dodala.

Jak se svět soustřeďuje na pandemii nemoci covid-19, odborníci se bojí, že je to na úkor dlouhodobého boje proti jiným infekčním chorobám, jako je AIDS, tuberkulóza a cholera, které každý rok zabíjejí milióny lidí.

Ohrožené je také řadu desetiletí trvající úsilí, díky němuž mohla Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovit cílové termíny pro vymýcení malárie, dětské obrny a dalších nemocí.

Koronavirus zahlcuje nemocnice, vyžaduje si přesouvání lékařského personálu, způsobuje nedostatek zdravotního materiálu i rušení zdravotních služeb. "Nejvíce se obáváme, že jsou odkláněny a vyčerpávány zdroje pro jiné nemoci," řekl doktor John Nkengasong, šéf Afrických středisek pro kontrolu a předcházení nemocí.

Nejhorší je situace v zemích, které měly už před vypuknutím pandemie přetížený systém zdravotní péče, jako je například Súdán. Lékaři z Národní nemocnice v hlavním městě Chartúmu zveřejnili dokument, který stanovuje celonárodní opatření: méně pacientů přijímaných na lůžkovou část pohotovosti, odklad zbytných operací na neurčito, omezení péče o případy, které nejsou kritické a zkušení lékaři převedení na péči o pacienty s nemocí covid-19.

Podobné scény se ale odehrávají po celém světě. Dokonce i v zemích s vysoce rozvinutým systémem zdravotní péče, jako je Jižní Korea, musí nemocnice odmítat pacienty, kteří potřebují léčbu kvůli takovým nemocem, jako je tuberkulóza.

Asi 30 procent z deseti miliónů případů tuberkulózy ročně na celém světě není vůbec diagnostikováno. Lékaři se obávají, že kvůli pandemii nemoci covid-19 a vládním nařízením, aby lidé nevycházeli z domu, je vysoce pravděpodobné, že se počet těchto nezjištěných pacientů ještě zvýší.

V Kongu, na kterém už se negativně podepsala nedávná epidemie eboly a roky násilného konfliktu, se koronavirus rozšířil v době, kdy epidemie spalniček zabila více než 6000 lidí, uvedla Anne-Marie Connorová, národní ředitelka humanitární organizace World Vision. "Je pravděpodobné, že budeme svědky 'nepřímých' úmrtí na další nemoci," uvedla.

1 new case of #Ebola was confirmed today by surveillance & response teams in Northeastern #DRC after 52 days without a case. @WHO remains as committed as ever to bringing this outbreak to an end. pic.twitter.com/XKZzJD8Azo